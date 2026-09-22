Hà Nội tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời từ ngày 1 đến 7-10

Hà Nội triển khai nhiều hoạt động khích lệ người dân học tập suốt đời. Ảnh: Lê Nguyễn

Ngày 22-9-2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 356/KH-UBND về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Tuần lễ năm nay có chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Hà Nội khuyến khích mỗi người dân chủ động học tập, tự học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, ứng dụng vào công việc, lao động, sản xuất, kinh doanh và đời sống. Đồng thời, tăng cơ hội để người học, người lao động và nhân dân tiếp cận, thực hành kỹ năng số; sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các hoạt động được tổ chức linh hoạt theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp, tại cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, nhà văn hóa, doanh nghiệp và các không gian học tập phù hợp. Các địa phương, cơ quan, đơn vị được khuyến khích tổ chức lễ khai mạc hoặc hoạt động phát động ngắn gọn, thiết thực; giới thiệu mô hình, sáng kiến, sản phẩm học tập tiêu biểu.

Cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và nhân dân được khuyến khích lựa chọn ít nhất một kỹ năng số thiết thực để học tập, thực hành và ứng dụng.

Đối với các cơ sở giáo dục, kế hoạch yêu cầu tổ chức hoạt động khuyến khích tự học, đọc sách, nghiên cứu, trải nghiệm, thực hành và vận dụng kiến thức vào học tập, lao động, đời sống; phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Các hoạt động học tập gắn với thực tiễn, dự án học tập, trải nghiệm và giải quyết vấn đề của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng được khuyến khích.

Các cơ sở giáo dục hướng dẫn người học sử dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp với độ tuổi, trình độ và nhu cầu, chú trọng kỹ năng kiểm chứng thông tin, nhận diện nội dung giả mạo, trích dẫn nguồn, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện tin giả và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các khóa học ngắn hạn, chuyên đề, tư vấn học tập, hướng nghiệp, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng khởi nghiệp và thích ứng với thị trường lao động.

Tại các trung tâm học tập cộng đồng, UBND cấp xã chỉ đạo tổ chức các lớp, chuyên đề, diễn đàn, hoạt động trải nghiệm theo nhu cầu của người dân, tập trung vào kỹ năng số thiết yếu, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, an toàn và bảo mật trên môi trường mạng, phòng, chống lừa đảo, thương mại điện tử, quản lý tài chính cá nhân và ứng dụng công nghệ trong lao động, sản xuất, kinh doanh, đời sống.

Thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa - giáo dục được khuyến khích tổ chức không gian đọc, không gian học tập số, ngày hội công nghệ, giới thiệu sách điện tử, sách nói, học liệu mở; xây dựng “Không gian học tập số và trải nghiệm trí tuệ nhân tạo” phù hợp điều kiện thực tế.

Thành phố khuyến khích triển khai một số mô hình như “Bản đồ cơ hội học tập”, “Điểm hỗ trợ kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo”, hoạt động trải nghiệm về an toàn trên môi trường số…