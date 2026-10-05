Hà Nội tổ chức pháo hoa hỏa thuật, ra mắt 72 tour du lịch dịp 10/10

Trình diễn pháo hoa hỏa thuật kết hợp âm nhạc

Tối 10/10/2026, Thành phố sẽ tổ chức hai điểm bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21h. Tại mặt nước Hồ Tây, 900 giàn pháo gồm pháo nổ tầm cao, tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật được bố trí để tạo hiệu ứng ánh sáng hòa quyện cùng âm nhạc. Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (trước Bưu điện Hà Nội), 350 giàn pháo tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật cũng sẽ đồng loạt khai hỏa.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương thông tin tại họp báo.

Song song với màn pháo hoa, hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn được dàn dựng tại Nhà hát Hồ Gươm. Trong đó, tối 9/10 diễn ra sự kiện âm nhạc quốc tế phục vụ công chúng theo hình thức bán vé. Tối 10/10, chương trình đặc biệt "Bản Giao hưởng Hà Nội" sẽ tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa từ mùa Thu năm 1954 đến nay bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại.

Cùng thời điểm tối 10/10, tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu diễn ra chương trình "80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội", kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô.

Ngoài ra, từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10 với nhiều sự kiện ngoài trời. Mở đầu là Hội Sách Hà Nội lần thứ XI từ ngày 1/10 đến 4/10 tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm với chủ đề "Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai".

Trong hai ngày 3/10 và 4/10, Giải Bơi chải Thuyền rồng - Ván SUP Hà Nội mở rộng quy tụ gần 900 vận động viên tại khu vực Vườn hoa Lý Tự Trọng và mặt nước Hồ Tây. Du khách và người dân Thủ đô cũng sẽ trải nghiệm Lễ hội Đồ uống Hà Nội (từ 9/10 đến 11/10) và Festival Thu Hà Nội (từ 16/10 đến 18/10).

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, sự kiện "Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô" diễn ra từ 9/10 đến 11/10 với các nghi lễ hướng về nguồn cội và tri ân các vua Hùng.

Ra mắt 72 hành trình tour và ứng dụng HanoiGo

Ngành du lịch Thủ đô ra mắt 72 gợi ý hành trình khám phá Hà Nội, kết nối các di tích lịch sử, kiến trúc, làng nghề và không gian văn hóa sáng tạo.

Thành phố đồng thời vận hành nền tảng du lịch thông minh HanoiGo, tích hợp dữ liệu trực quan về điểm đến, di sản, cơ sở dịch vụ và lộ trình trải nghiệm nhằm hỗ trợ du khách tra cứu tiện lợi.

Bên cạnh đó, các nhà hát chuyên nghiệp của Hà Nội sẽ công diễn loạt tác phẩm mới như kịch "Huyền tích Hồ Gươm", chèo "Quan Âm Thị Kính", "Nét duyên chèo Hà Thành" và cải lương "Người con gái Hà Thành" vào 20h các tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần trong tháng 10. Các đoàn nghệ thuật cũng thực hiện nhiều buổi biểu diễn tại các huyện, xã ngoại thành, kết hợp cùng 40 buổi chiếu phim lưu động và 15 buổi chiếu rạp trên toàn địa bàn.