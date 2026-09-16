Từ ngày 20/9 đến 7/10, Hà Nội tổ chức phân luồng trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh minh họa: PV

Phương án tổ chức giao thông đường Nguyễn Trãi

Để phục vụ công tác thi công đấu nối thoát nước thuộc dự án đường Vành đai 2,5, thực hiện theo 3 giai đoạn nhằm đấu nối thoát nước vào các tuyến đường giao cắt với dự án (đường Nguyễn Trãi, đường Nhân Hòa, đường Quan Nhân), Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phân luồng trên đường Nguyễn Trãi phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Theo kế hoạch, phương án tổ chức giao thông đường Nguyễn Trãi gồm các giai đoạn sau: Giai đoạn 1 Thi công hạng mục đấu nối thoát nước D1000 sát vỉa hè phải hướng đi Hà Đông rào chắn cố định 2 làn đường sát vỉa hè Nguyễn Trãi để phục vụ thi công đấu nối thoát nước D1000 với đường 2,5 đang thi công, chiều dài rào chắn 40m, chiều rộng mặt đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn là 15m.

Sau khi thu hồi rào chắn hoàn trả lại mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông. Các phương tiện thi công chỉ được phép hoạt động ngoài phạm vi rào chắn trên đường Nguyễn Trãi từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, trước 5h sáng các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết trong phạm vi rào chắn để giảm thiểu gây ùn tắc giao thông.

Phương án phân luồng giao thông 2 giai đoạn tiếp theo

Giai đoạn 2 thi công hạng mục đấu nối thoát nước D1000 làn 3, làn 4 sát mép vỉa hè phải hướng đi Hà Đông tiếp tục rào chắn cố định làn 3, làn 4 sát mép vỉa hè Nguyễn Trãi, hướng đi Hà Đông để tiếp tục thi công thi công đấu nối thoát nước D1000 với đường 2,5 đang thi công, chiều dài rào chắn 40m, mặt đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn là 15m (8m bên sát dải phân cách+7m bên sát vỉa hè phải).

Sau khi thu hồi rào chắn hoàn trả lại mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông. Các phương tiện thi công chỉ được phép hoạt động ngoài phạm vi rào chắn trên đường Nguyễn Trãi từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, trước 5h sáng các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết trong phạm vi rào chắn để giảm thiểu gây ùn tắc giao thông.

Giai đoạn 3 thi công hạng mục đấu nối thoát nước D1000 làn 5, làn 6 sát dải phân cách giữa hướng đi Hà Đông tiếp tục rào chắn cố định làn 5, làn 6 sát dải phân cách giữa đường Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông để tiếp tục thi công thi công đấu nối thoát nước D1000 với đường 2,5 đang thi công, chiều dài rào chắn 40m, mặt đường còn lại để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn là 15m (8m bên sát dải phân cách+7m bên sát vỉa hè phải).

Sau khi thu hồi rào chắn hoàn trả lại mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông. Các phương tiện thi công chỉ được phép hoạt động ngoài phạm vi rào chắn trên đường Nguyễn Trãi từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, trước 5h sáng các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết trong phạm vi rào chắn để giảm thiểu gây ùn tắc giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định của Luật giao thông đường bộ.