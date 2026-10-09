Bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Hà Nội dự kiến tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc.

Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện đặc sắc mừng Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: HL

Theo đó, thành phố tổ chức Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 từ ngày 9 đến 11/10 và Festival Thu Hà Nội năm 2026 từ ngày 16 đến 18/10, tạo thêm các không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, du lịch cho người dân và du khách.

Đáng chú ý, hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm trong hai ngày 9 và 10/10, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Ngày 9/10, chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng theo hình thức bán vé được định hướng trở thành sự kiện âm nhạc quốc tế, quy tụ các tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, kết nối tinh hoa âm nhạc đương đại với những giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Ngày 10/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bản giao hưởng Hà Nội" được tổ chức chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Chương trình tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của Hà Nội qua âm nhạc, sân khấu, từ mùa Thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cũng trong tối 10/10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu diễn ra chương trình nghệ thuật "80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội", kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946-19/10/2026). Chương trình tái hiện chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô, qua đó tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến vì bình yên của Hà Nội, đồng thời giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Các nhà hát, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố cũng tổ chức nhiều chương trình phục vụ nhân dân và du khách. Vào 20h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy từ ngày 2 đến 31/10, Nhà hát Kịch, Nhà hát Chèo và Nhà hát Cải lương Hà Nội giới thiệu nhiều tác phẩm, chương trình nghệ thuật chất lượng cao như "Huyền tích Hồ Gươm", "Nét duyên chèo Hà Thành", "Quan Âm Thị Kính", "Người con gái Hà Thành".

Trong tối 9 và 10/10, các đơn vị nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng loạt biểu diễn tại nhiều địa điểm ở trung tâm thành phố và các xã, phường như Vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Tây Tựu, các xã Trung Giã, Hoài Đức, Yên Lãng, Quảng Oai, Xuân Mai và Hương Sơn.

Từ ngày 9 đến 11/10, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức sự kiện với chủ đề “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”, gắn với Khu Nghi lễ thờ Tổ hướng về nguồn cội, tri ân công đức các vua Hùng. Chương trình gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm, tham quan, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa truyền thống tại “ngôi nhà chung”, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Thành phố cũng tổ chức 40 buổi chiếu phim lưu động và 15 buổi chiếu phim tại các rạp nhân dịp kỷ niệm.