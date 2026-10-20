Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, nhiều hoạt động phong phú, thiết thực đã được các cấp Hội phụ nữ thủ đô tổ chức.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Tháng Áo dài Hà Nội năm 2026, diễn ra từ ngày 1-10 đến hết ngày 20-10. Các cấp Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên, nữ công chức, viên chức, người lao động và phụ nữ trên địa bàn mặc áo dài tại công sở, trường học, cơ quan, đơn vị và trong các sự kiện phù hợp. Cùng với đó, hoạt động trao tặng áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã giúp nhiều chị em có thêm cơ hội khoác lên mình trang phục truyền thống giàu giá trị văn hóa dân tộc.

Cùng với các hoạt động tôn vinh áo dài, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng thu hút đông đảo hội viên tham gia. Chương trình đồng diễn dân vũ được tổ chức tại 126 xã, phường và địa bàn dân cư, với sự tham gia của hơn 30.000 cán bộ, hội viên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thắt chặt tình đoàn kết. Không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, hoạt động này còn tạo cơ hội để chị em giao lưu, học hỏi, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng.

Màn đồng diễn dân vũ của phụ nữ Thủ đô. Ảnh: T.L

Tại cơ sở, các hoạt động văn hóa, thể thao được kết hợp với bảo vệ môi trường, chăm sóc những tuyến đường phụ nữ tự quản, thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ các nhóm phụ nữ yếu thế, trong đó có nữ công nhân, lao động nhập cư, phụ nữ khuyết tật. Từ những việc làm gần gũi, thiết thực, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa, góp phần cải thiện đời sống hội viên và khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Không chỉ chăm lo đời sống hội viên và thúc đẩy các phong trào tại cơ sở, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội còn chú trọng phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế.

Diễn đàn “Nữ nghệ nhân làng nghề với phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô”, tổ chức tại Cụm công nghiệp làng nghề Vân Từ (xã Chuyên Mỹ), đã tạo không gian để nữ nghệ nhân, nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi, đề xuất giải pháp gìn giữ nghề truyền thống, khai thác hiệu quả giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Đặc biệt, trong dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã biểu dương 10 gương mặt phụ nữ tiêu biểu có nhiều đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Họ là những nữ công nhân, nông dân, trí thức, nhà giáo, doanh nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, nữ chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ Hội cơ sở. Mỗi người có một hoàn cảnh, một lĩnh vực công tác riêng, nhưng đều có chung tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động kỷ niệm, tôn vinh phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, năm 2026, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội triển khai chương trình “Tháng nghe phụ nữ nói”, tạo dấu ấn trong quá trình đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần gũi, thực chất, lấy hội viên làm trung tâm.

Chương trình được tổ chức hằng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, với mong muốn tháng 10 không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ mà còn là cơ hội để tổ chức Hội lắng nghe, thấu hiểu và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Đây cũng là cơ sở để Hội nhận diện sát thực hơn những vấn đề phụ nữ quan tâm, đề xuất giải pháp phù hợp, đổi mới nội dung hoạt động và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, Hội phấn đấu bảo đảm 100% ý kiến, kiến nghị, phản ánh của hội viên được chuyển đến cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi kết quả xử lý, bảo đảm rõ ràng, đúng thời hạn theo quy định. Hiệu quả của chương trình không chỉ được thể hiện qua số lượng ý kiến tiếp nhận mà quan trọng hơn là mức độ chuyển biến trong giải quyết các vấn đề thực tiễn và sự hài lòng của hội viên, phụ nữ.

Song hành với đổi mới phương thức tiếp nhận kiến nghị, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng khả năng kết nối và hỗ trợ hội viên. Đến nay, dữ liệu của 784.666 hội viên đã được tích hợp trên ứng dụng iHanoi, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tương tác. Trong 9 tháng của năm 2026, các cấp Hội tổ chức 31/37 hội nghị tập huấn theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút gần 52.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia; đồng thời tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho 3.200 cán bộ Hội.

Hội cũng đã xây dựng bản đồ số của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và 126 Hội Liên hiệp phụ nữ xã, phường; vận hành nền tảng kết nối cung cầu phunuhanoi.vn. Những nền tảng này góp phần hỗ trợ nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế.