Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tại Hà Nội được triển khai với quy mô lớn và nội dung phong phú. Nhóm hoạt động quy mô cấp thành phố gồm Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026; Chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” tổ chức từ ngày 21 đến 24/11/2026 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm; Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam vào tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-to-chuc-nhieu-hoat-dong-huong-ung-ngay-van-hoa-viet-nam-246261107111428551.htm