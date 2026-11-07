Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Giữa nhịp sống bình yên của làng quê, những vòng thành đất Cổ Loa vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về kinh đô Âu Lạc hơn 2.000 năm trước. Từ đền thờ An Dương Vương, những dấu tích thành lũy đến các hiện vật khảo cổ, mỗi bước chân nơi đây là một lần chạm vào lịch sử và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua hàng nghìn năm.