Ngày Văn hoá Việt Nam

Thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 17/11, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết các hoạt động được tổ chức nhằm triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức. Với Hà Nội, đây cũng là dịp phát huy vị thế trung tâm văn hóa lớn của cả nước, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia thực hành, trải nghiệm và sáng tạo văn hóa.

Quang cảnh gặp gỡ báo chí chiều 17/11.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là lễ khai mạc diễn ra sáng 21/11 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Sau nghi lễ dâng hương vào 7h, chương trình khai mạc và trình diễn di sản diễn ra từ 7h30 đến 9h30, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Chương trình dự kiến có khoảng 3.000-3.500 đại biểu tham dự; riêng hoạt động diễu hành di sản gồm 18 khối với khoảng 2.300 nghệ nhân và người dân đến từ 48 xã, phường. Mở đầu là đại cảnh “Trống hội Thăng Long”, tiếp nối bằng ba chương: “Từ thuở Thăng Long”, “Hà thành phồn hoa” và “Thủ đô hội nhập”.

Thông qua các màn trình diễn, diễu hành, công chúng sẽ được tìm hiểu những giá trị văn hóa tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội, từ tín ngưỡng thờ Tứ bất tử đến các loại hình nghệ thuật dân gian, trò diễn và nghề thủ công truyền thống như ca trù, hát xẩm, chèo tàu Tổng Gối, múa bồng, kéo co ngồi đền Trấn Vũ, gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, áo dài Trạch Xá và tranh Hàng Trống.

Bên cạnh lễ khai mạc, trong hai ngày 21-22/11, ba sân khấu tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay sẽ tổ chức các chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại. Các loại hình chèo, cải lương, kịch, múa rối, xiếc cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc sẽ phục vụ người dân và du khách.

Đáng chú ý, từ ngày 21-24/11, Hà Nội duy trì 5 không gian trải nghiệm văn hóa. Trong đó, không gian làng nghề, phố nghề truyền thống với 32 gian hàng tại Quảng trường phía Đông giới thiệu sản phẩm, quy trình thực hành nghề và hoạt động giao lưu với nghệ nhân.

Các địa điểm khác gồm Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm và trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại 47 Hàng Dầu, với các nội dung trưng bày về lịch sử, di sản, nghệ thuật và sáng tạo của Hà Nội.

Các hoạt động hưởng ứng cũng được triển khai rộng khắp tại cơ sở từ ngày 14-24/11. Đến nay, 100% trong tổng số 126 xã, phường đã ban hành kế hoạch tổ chức, trong đó 115 địa phương đăng ký hoạt động cụ thể. Nhiều chương trình gắn với quảng bá di sản, làng nghề, lễ hội truyền thống và ứng dụng công nghệ số được triển khai, như tour trải nghiệm di sản Phú Thượng, Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang, ra mắt bản đồ số di tích và mô hình “Nhà văn hóa số”.

Các địa phương đã sẵn sàng cho Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: C.P

Đặc biệt, tối 24/11, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, bắt đầu từ 20h, với quy mô dự kiến khoảng 50.000 khán giả. Chương trình kéo dài tối đa 120 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Nội dung nghệ thuật lấy dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm mạch kết nối, thể hiện sự hội tụ bản sắc văn hóa các vùng miền, dân tộc, kết hợp các tiết mục nghệ thuật và màn pháo hoa.

Về công tác chuẩn bị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện kịch bản, tổ chức hợp luyện, chuẩn bị sân khấu và các điều kiện phục vụ. Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông, vệ sinh môi trường cũng được triển khai. Thành phố dự kiến tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông tại khu vực hồ Hoàn Kiếm trong các ngày 18, 19, 20 và sáng 21/11 để phục vụ hợp luyện, tổng duyệt và lễ khai mạc.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội kỳ vọng tạo không gian để di sản hiện diện sinh động trong đời sống đương đại, khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.