Triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, TP. Hà Nội tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 từ ngày 21-24.11, với trọng tâm là khu vực Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và không gian Hồ Hoàn Kiếm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai chương trình.

Chương trình dự kiến quy tụ khoảng 3.500-4.000 người, gồm đại biểu các cơ quan Trung ương, TP. Hà Nội, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, nghệ nhân, nghệ sĩ, các câu lạc bộ và đông đảo nhân dân (ảnh minh họa)

Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc và Thăng Long - Hà Nội; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm văn hóa lớn của cả nước, đưa di sản, nghệ thuật truyền thống, làng nghề và nếp sống đô thị đặc trưng đến gần hơn với người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Theo Ban Tổ chức, chương trình dự kiến quy tụ khoảng 3.500-4.000 người, gồm đại biểu các cơ quan Trung ương, TP. Hà Nội, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, nghệ nhân, nghệ sĩ, các câu lạc bộ và đông đảo nhân dân.

Lực lượng tham gia đến từ các xã, phường sẽ giới thiệu những sắc thái văn hóa riêng của từng địa phương, từ tín ngưỡng, lễ hội, nghệ thuật dân gian đến nghề truyền thống và sản phẩm thủ công tiêu biểu.

Diễu hành di sản, kể câu chuyện văn hóa Thăng Long - Hà Nội

Điểm nhấn mở đầu Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 là lễ khai mạc diễn ra từ 7h30 đến 9h30 ngày 21.11 tại sân khấu trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Trước đó, từ 7h00 đến 7h15, sẽ diễn ra lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ.

Chương trình khai mạc mở đầu bằng đại cảnh “Trống hội Thăng Long”, với màn múa cờ hội của xã Dương Hòa, múa lân - rồng của xã Dân Hòa và múa trống của xã Thanh Trì. Tiếp đó là nghi thức khai mạc, diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh Hồ Hoàn Kiếm. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Cuộc diễu hành được xây dựng thành ba chương, tái hiện hành trình từ cội nguồn lịch sử, truyền thống văn hiến đến diện mạo Thủ đô đương đại, sáng tạo và hội nhập.

Ở chương đầu tiên, “Từ thuở Thăng Long”, các khối diễu hành giới thiệu những biểu tượng tâm linh, tín ngưỡng gắn với vùng đất kinh kỳ như Tản Viên Sơn Thánh, Chử Đồng Tử, Mẫu Tam phủ, Thánh Gióng và hội Gióng. Những hình ảnh về Thăng Long tứ trấn gồm đền Voi Phục, đền Bạch Mã, đền Kim Liên, đền Quán Thánh cùng di sản Hoàng thành Thăng Long cũng được tái hiện. Đặc biệt, hình thức biểu diễn thực cảnh “Chiếu dời đô” sẽ gợi nhắc dấu mốc lịch sử mở ra thời kỳ phát triển của kinh đô Thăng Long.

Tiếp nối là chương “Hà thành phồn hoa”, giới thiệu truyền thống hiếu học, nghệ thuật dân gian và các làng nghề thủ công. Hình ảnh sĩ tử lên kinh, vinh quy bái tổ được tái hiện cùng những loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca trù, múa Bài Bông, múa Bồng, chèo tàu Tổng Gối, múa rối nước, hát xẩm, múa đèn đền Đồng Nhân, múa Sênh Tiền, múa cổ Giảo Long, cồng chiêng của đồng bào Mường và trò chơi kéo co.

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ giới thiệu những sắc thái văn hóa riêng của từng địa phương, từ tín ngưỡng, lễ hội, nghệ thuật dân gian đến nghề truyền thống và sản phẩm thủ công tiêu biểu

Đặc biệt, các làng nghề truyền thống sẽ góp mặt với những sản phẩm mang dấu ấn riêng của Hà Nội như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, đan cỏ tế, quạt Chàng Sơn, nón Mã Kiều, hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La, chuồn chuồn tre và diều Bá Dương Nội. Thông qua hình ảnh nghệ nhân, người thợ cùng sản phẩm và kỹ nghệ truyền thống, chương trình giới thiệu những giá trị văn hóa được bồi đắp, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Khép lại hành trình là chương “Thủ đô hội nhập”, với các màn trình diễn lụa Vạn Phúc, áo dài Trạch Xá, hoa Tây Tựu, đào Nhật Tân. Nội dung “Rực rỡ khát vọng - Vươn tầm thế giới” kết nối biểu diễn âm nhạc trực tiếp với Carnaval trang phục quốc tế, dự kiến có khoảng 150 diễn viên tham gia. Đại cảnh kết có sự góp mặt của 200 học sinh lớp 6, gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối các giá trị văn hóa và khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, hiện đại, sáng tạo, vì hòa bình.

Nhiều không gian trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật và công nghệ mới

Sau lễ khai mạc, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tiếp tục diễn ra tại ba sân khấu phụ ở khu vực Tượng đài Cảm Tử, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay.

Tại đây, công chúng có thể thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, chèo tàu Tổng Gối, hát xẩm, hát văn, múa Bài Bông, múa Bồng, múa rối, cồng chiêng, múa đèn đền Đồng Nhân, múa Sênh Tiền và múa cổ Giảo Long. Bên cạnh đó là các chương trình của Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, các nhóm nhạc trẻ, câu lạc bộ flashmob và nhóm nhảy.

Các nhà hát tại khu vực trung tâm cũng tăng cường hoạt động phục vụ công chúng. Nhà hát Kịch Hà Nội dự kiến tổ chức 2-3 suất diễn mỗi ngày, giới thiệu các trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội, danh nhân và nếp sống thanh lịch, văn minh. Nhà hát Múa rối Thăng Long dự kiến tăng lên 4-5 suất múa rối nước mỗi ngày, đồng thời tổ chức không gian trải nghiệm nghệ thuật rối truyền thống.

Một trong những điểm nhấn khác là không gian trưng bày, trải nghiệm nghề thủ công tại Quảng trường phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, với các sản phẩm đặc trưng như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, quạt Chàng Sơn, nón Chuông, hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La, chuồn chuồn tre và diều Bá Dương Nội. Người dân, du khách không chỉ được tìm hiểu sản phẩm mà còn có cơ hội tiếp cận kỹ năng, quy trình chế tác và câu chuyện của các làng nghề.

Đáng chú ý, ba biệt thự cổ trong khu vực quảng trường dự kiến được bố trí thành không gian trải nghiệm mặc cổ phục, áo dài, trò chơi dân gian bằng công nghệ thực tế ảo và hiệu ứng ánh sáng với chủ đề “12 mùa hoa Hà Nội”.

Các hoạt động triển lãm cũng được tổ chức tại nhiều địa điểm. Không gian trưng bày tại số 45 Tràng Tiền giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ; Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng tổ chức triển lãm nghệ thuật kết hợp công nghệ số, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR).

Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, giới thiệu triển lãm “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ”; tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, số 47 Hàng Dầu, là không gian trưng bày “Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình và Sáng tạo”.

Trải nghiệm nghề thủ công tại Quảng trường phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, với các sản phẩm đặc trưng như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, quạt Chàng Sơn, nón Chuông, hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La, chuồn chuồn tre và diều Bá Dương Nội...

Đặc biệt, tối 22.11, Hồ Hoàn Kiếm sẽ trở thành không gian trình diễn ánh sáng nghệ thuật với hai suất diễn, từ 20h00-20h30 và 21h00-21h30. Chương trình ứng dụng công nghệ 3D mapping kết hợp nhạc nước, laser, âm thanh vòm và ánh sáng trên nền kiến trúc Tháp Rùa, tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa và di sản đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội.

Đây cũng là cách kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại với không gian di sản, mở ra những trải nghiệm mới trong giới thiệu văn hóa Thủ đô.

Song song với các hoạt động nghệ thuật, khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm còn có không gian ẩm thực, giới thiệu các món ăn đặc trưng của Hà Nội tại một số tuyến phố như Bảo Khánh, Hàng Hành, Cầu Gỗ, Gia Ngư, Tạ Hiện. Các khu vực giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, quà lưu niệm và sản phẩm văn hóa sáng tạo cũng được bố trí tại các lối vào phố đi bộ.

Ngày 23 và 24.11, các xã, phường trên địa bàn TP. Hà Nội đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng tại thiết chế văn hóa - thể thao, di tích, điểm sinh hoạt cộng đồng và không gian công cộng. Các chương trình gồm biểu diễn văn nghệ, thể thao quần chúng, giao lưu câu lạc bộ, trò chơi dân gian, giới thiệu di sản, làng nghề, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Với chuỗi hoạt động trải rộng từ không gian trung tâm đến các địa phương, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị di sản mà còn tạo cơ hội để công chúng trực tiếp tham gia, trải nghiệm và cảm nhận văn hóa trong đời sống đương đại. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc, đồng thời phát huy nguồn lực văn hóa gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa của Thủ đô.