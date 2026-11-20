Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa thông báo các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, với nhiều chương trình trình diễn, trưng bày và trải nghiệm văn hóa được tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, phục vụ người dân và du khách.

Điểm nhấn của chương trình là lễ khai mạc diễn ra vào buổi sáng, bắt đầu lúc 7 giờ với lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ. Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30, hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân các xã, phường của Hà Nội sẽ tham gia giới thiệu những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Thủ đô.

Thông qua các nghi lễ truyền thống, điệu múa cổ, trò chơi dân gian và hoạt động giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của các làng nghề, chương trình tái hiện không gian văn hóa Thăng Long – Hà Nội ngay giữa khu vực trung tâm Thủ đô.

Các đoàn diễu hành sẽ xuất phát từ khu vực sân khấu trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, đi qua các tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Người dân và du khách được mời đón xem, cổ vũ các đoàn diễu hành và thưởng thức những màn trình diễn do chính các cộng đồng đang gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản thực hiện.

Ảnh minh họa

Sau lễ khai mạc, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiếp tục diễn ra tại nhiều địa điểm quanh hồ Hoàn Kiếm. Trong đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại sân khấu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay.

Tại Nhà hát Múa rối Thăng Long và Nhà hát Kịch Hà Nội, các suất diễn hằng ngày sẽ giới thiệu những trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội, kết hợp giao lưu với nghệ sĩ và trải nghiệm nghệ thuật múa rối truyền thống.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, người dân và du khách còn có thể tham quan các không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa tại Quảng trường phía Đông, Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm và trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội (số 47 Hàng Dầu).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội trân trọng mời nhân dân và du khách hòa mình vào không gian văn hóa đậm sắc màu của Thăng Long – Hà Nội. Trong tiếng trống hội và sắc áo của các đoàn rước, công chúng hai bên đường sẽ cùng chào đón từng đoàn diễu hành, cổ vũ các nghệ nhân và hòa nhịp cùng những điệu múa dân gian giữa lòng phố cổ.

Quốc hội quy định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030.