Ngày 17/11, tại Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo thông tin chuỗi các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026.

Tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết: Năm 2026 là năm đầu tiên ngày Văn hóa Việt Nam tổ chức, khẳng định vai trò văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh, là động lực phát triển bền vững của đất nước. Đây là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa của dân tộc, đề cao trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo tồn phát huy các giá trị của di sản và các giá trị sáng tạo của văn hóa, đồng thời tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, thụ hưởng và đưa giá trị văn hóa lan tỏa trong đời sống cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài thông tin chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026.

“Đối với Hà Nội, tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam còn thể hiện trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm lớn về văn hóa của cả nước. Thông qua các hoạt động hưởng ứng, Thành phố hướng tới việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, tạo điều kiện để người dân tham gia thực hành, trải nghiệm và sáng tạo văn hóa. Giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam cần được tiếp nối trong đời sống hằng ngày, từ ý thức trân trọng di sản, xây dựng nếp sống văn minh đến sự gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, ông Tài nhấn mạnh.

Đối với Hà Nội, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm lớn về văn hóa của cả nước.

Theo BTC, không gian ngày hội được mở rộng từ khu vực trung tâm Thành phố đến các địa phương, kết nối sân khấu, triển lãm, di tích lịch sử - văn hóa, thiết chế văn hóa và không gian công cộng. Các hoạt động biểu diễn, trưng bày, trải nghiệm và sinh hoạt cộng đồng góp phần phát huy giá trị của những địa điểm này, đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống người dân.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 dự kiến khoảng 3.500 - 4.000 người, với đại biểu các cơ quan Trung ương, Thành phố, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các cơ quan báo chí cùng đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ và Nhân dân.

Đạo diễn Hoàng Công Cường thông tin về Lễ khai mạc và chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội 2026.

Theo kế hoạch, các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” năm 2026 diễn ra từ ngày 21 – 24/11, trọng tâm tại Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Lễ khai mạc ngày 21/11 tại sân khấu trước Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, kết hợp diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật.

Sau lễ khai mạc, các hoạt động biểu diễn tiếp tục được bố trí tại ba sân khấu phụ: khu vực Tượng đài Cảm Tử, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay. Song song với các sân khấu ngoài trời, hai nhà hát tại khu vực trung tâm dự kiến có chương trình phục vụ khán giả riêng… Đây là cơ hội để khán giả, đặc biệt là trẻ em và du khách, tiếp cận sâu hơn với các loại hình nghệ thuật đã trở thành một phần của bản sắc văn hóa Thủ đô.

BTC thông tin về nội dung các hoạt động.

Tại Quảng trường phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, không gian trưng bày và trải nghiệm nghề thủ công dự kiến quy tụ những sản phẩm đặc trưng như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, quạt Chàng Sơn, nón Chuông, hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La, chuồn chuồn tre và diều Bá Dương Nội...

Không gian trưng bày tại số 45 Tràng Tiền giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ; Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng dự kiến tổ chức triển lãm nghệ thuật kết hợp trải nghiệm công nghệ số, thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR)...

Tối 22/11, Hồ Hoàn Kiếm sẽ trở thành không gian trình diễn ánh sáng nghệ thuật với hai suất diễn. Chương trình sử dụng công nghệ 3D mapping kết hợp nhạc nước, laser, âm thanh vòm và ánh sáng trên nền kiến trúc Tháp Rùa, tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa và di sản đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội...

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026.

Trong những ngày diễn ra, các xã, phường tổ chức hoạt động hưởng ứng tại thiết chế văn hóa - thể thao, di tích, điểm sinh hoạt cộng đồng và không gian công cộng. Chương trình gồm biểu diễn văn nghệ, thể thao quần chúng, giao lưu câu lạc bộ, trò chơi dân gian, giới thiệu di sản, sản phẩm làng nghề, ẩm thực địa phương và hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống, mở rộng không khí ngày hội từ Hồ Hoàn Kiếm đến các khu dân cư.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 không chỉ tôn vinh di sản mà còn khẳng định văn hóa là một phần sống động của đời sống hôm nay. Từ nghi lễ, nghệ thuật dân gian đến nghề thủ công và các hoạt động sáng tạo, ngày hội góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc; đồng thời tăng sức hấp dẫn của Hà Nội như một điểm đến văn hóa, tạo thêm động lực cho du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa của Thủ đô.