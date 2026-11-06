Hà Nội tổ chức ngày hội văn hóa quy mô lớn, dự kiến thu hút 50.000 khán giả

Ngày 6/11, tại Hội nghị thông tin chuyên đề tháng 11 do Thành ủy Hà Nội tổ chức, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã thông tin về kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đạt Lê

Với thông điệp “Thăng Long - Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”, chuỗi hoạt động được triển khai từ trung tâm thành phố đến 126 xã, phường, hướng tới tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh Thủ đô văn hiến, sáng tạo.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, sự kiện trọng tâm là chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội”, diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, dự kiến thu hút hơn 30.000 người tham gia.

Điểm nhấn của lễ khai mạc sáng 21/11 là màn diễu hành di sản gồm 18 khối, quy tụ khoảng 2.300 nghệ nhân, người dân đến từ 48 xã, phường cùng các lực lượng văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô. Chương trình còn có sự tham gia của 100 nghệ sĩ, vận động viên và 200 học sinh.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin tại họp báo. Ảnh: Đạt Lê

Trong hai ngày 21 và 22/11, ba sân khấu tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn chèo, cải lương, múa rối, kịch, xiếc và nghệ thuật đương đại.

Thành phố cũng tổ chức 5 không gian trải nghiệm văn hóa, giới thiệu làng nghề, phố nghề truyền thống, di sản Hà Nội qua các thời kỳ và các triển lãm ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo, thực tế tăng cường.

Đáng chú ý, lúc 20 giờ ngày 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả. Chương trình kéo dài tối đa 120 phút, được truyền hình trực tiếp trên VTV1, kết hợp các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và pháo hoa, lấy văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm mạch kết nối.

Không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm, Hà Nội còn đưa các hoạt động hưởng ứng đến tận cơ sở. Đến nay, 100% xã, phường đã ban hành kế hoạch tổ chức, trong đó 115/126 địa phương đăng ký hoạt động cụ thể. Mỗi địa phương tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao và lựa chọn sản phẩm, không gian hoặc mô hình đặc trưng để quảng bá.

Nhiều chương trình mang dấu ấn địa phương được xây dựng như tour “Một ngày cùng Di sản Phú Thượng - Từ di sản đến làng nghề”, “600 năm hào khí Tốt Động - Chúc Động”, “Huyền tích tre ngà - Dấu thiêng Phù Đổng”, Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang.

Đặc biệt, thành phố chỉ đạo gắn 71 lễ hội truyền thống diễn ra trong tháng 11 tại 24 xã, phường với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo sự kết nối giữa sự kiện với sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chương trình hưởng ứng gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ diễn ra trong tháng 11. Nổi bật là các hoạt động ngày 14 và 15/11, với sự tham gia của hơn 200 nghệ nhân, đồng bào các dân tộc và đại diện nhiều địa phương.

Theo kế hoạch, Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện tổ chức, từ hợp luyện, tổng duyệt đến bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế và vệ sinh môi trường.

Thông qua chuỗi hoạt động quy mô lớn, Hà Nội hướng tới đưa văn hóa, di sản trở thành nguồn lực phát triển, đồng thời tạo không gian để người dân trực tiếp tham gia, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.