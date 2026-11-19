Quang cảnh buổi Họp báo thông tin kế hoạch tổ chức ngày Hội Đông y lần thứ 2 năm 2026. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Với chủ đề “Tinh hoa Đông y Thăng Long-Hà Nội: Kết nối truyền thống, ứng dụng công nghệ vì sức khỏe cộng đồng”, Ngày hội do Hội Đông y thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp Trường đại học Phenikaa và Công ty Cổ phần Đông Tây y Trường Xuân tổ chức. Lễ khai mạc chính thức dự kiến diễn ra lúc 8 giờ ngày 12/12, với khoảng 600 đại biểu tham dự.

Ông Nguyễn Văn Dung, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi Họp báo thông tin kế hoạch tổ chức ngày Hội. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Theo Ban tổ chức, ngày hội có 4 hoạt động trọng tâm. Trong đó, Hội thảo khoa học quốc tế diễn ra ngày 12/12 với chủ đề “Y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Chính sách, kinh nghiệm quốc tế và định hướng phát triển tại Thủ đô Hà Nội”. Hội thảo dự kiến có khoảng 40 báo cáo khoa học, tập trung chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu và giải pháp ứng dụng y học cổ truyền an toàn, hiệu quả.

Triển lãm Đông y Hà Nội diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13/12, dự kiến có khoảng 40 gian hàng giới thiệu dược liệu, tư liệu, bài thuốc, sản phẩm y học cổ truyền và chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện pháp lý. Đây cũng là dịp để các đơn vị gặp gỡ, kết nối, hợp tác và phát triển sản phẩm.

Đáng chú ý, hoạt động khám bệnh nhân đạo và tư vấn sức khỏe miễn phí được tổ chức trong hai ngày 11 và 12/12, dự kiến phục vụ khoảng 1.000 lượt người. Đối tượng ưu tiên là người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động chuyên môn dự kiến do Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông và Bệnh viện Đại học Phenikaa thực hiện theo phạm vi được cấp phép.

Phóng viên Báo Công thương đặt câu hỏi cho Ban Tổ chức. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Ngày 13/12, Ban Tổ chức dự kiến biểu dương, ghi nhận khoảng 20 tập thể và 30 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hoạt động nhân đạo và phát triển y học cổ truyền Thủ đô.

Thông qua các hoạt động, Ngày hội Đông y Hà Nội lần thứ II năm 2026 hướng tới tăng cường giao lưu, trao đổi khoa học, thúc đẩy kết nối giữa các cơ sở chuyên môn, bệnh viện, doanh nghiệp và người dân; đồng thời lan tỏa giá trị y học cổ truyền trong đời sống hiện đại. Các hoạt động chuyên môn được triển khai theo quy định, bảo đảm điều kiện chuyên môn và sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.