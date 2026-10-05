Hà Nội tổ chức loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Chiều 5/10, tại Họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 của UBND TP. Hà Nội, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin về các chương trình văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, UBND TP Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại nhiều không gian văn hóa, di sản trên địa bàn. Các chương trình diễn ra từ cuối tháng 9, cao điểm trong tháng 10/2026, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách; đồng thời phát huy giá trị các di sản, không gian văn hóa của Hà Nội, đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Mai Hương thông tin về các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Trong những ngày đầu tháng 10, Thủ đô đã tổ chức Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề "Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai" và Giải Bơi chải Thuyền rồng - Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026, quy tụ gần 900 vận động viên đến từ các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành và câu lạc bộ.

Tiếp nối chuỗi sự kiện, Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 tại Công viên Thiên Văn học, phường Dương Nội; Festival Thu Hà Nội năm 2026 được tổ chức từ ngày 16 đến 18/10 tại Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng.

Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động là hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Nhà hát Hồ Gươm trong hai ngày 9 và 10/10, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với ngôn ngữ trình diễn hiện đại.

Ngày 9/10, chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng được tổ chức theo hình thức bán vé, định hướng trở thành sự kiện âm nhạc quốc tế, quy tụ những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, kết nối tinh hoa âm nhạc đương đại với những giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Ngày 10/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bản Giao hưởng Hà Nội" chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được kiến tạo như một bản giao hưởng nghệ thuật về lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên của Hà Nội.

Những tác phẩm âm nhạc kinh điển và các sáng tác tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam sẽ kết hợp với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tạo nên hành trình nghệ thuật từ mùa Thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cũng trong tối 10/10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu diễn ra chương trình nghệ thuật "80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội", kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026). Chương trình tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ.

Nhân dịp này, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Thành phố tổ chức nhiều chương trình phục vụ người dân và du khách. Các tác phẩm, chương trình được lựa chọn gồm vở kịch "Huyền tích Hồ Gươm", "Nét duyên Chèo Hà thành", vở chèo "Quan Âm Thị Kính", vở cải lương "Người con gái Hà thành"...

Trong tối 9 và 10/10, các đơn vị nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức biểu diễn tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Tây Tựu và các xã Trung Giã, Hoài Đức, Yên Lãng, Quảng Oai, Xuân Mai, Hương Sơn.

Thành phố đồng thời tổ chức 40 buổi chiếu phim lưu động tại các xã, phường, thôn, tổ dân phố, cụm dân cư và 15 buổi chiếu phim tại các rạp.

72 hành trình khám phá Hà Nội, ra mắt nền tảng HanoiGo

Không chỉ tập trung vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Hà Nội còn giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch mới nhằm tăng trải nghiệm cho người dân và du khách trong dịp lễ. Đáng chú ý, thành phố xây dựng và giới thiệu 72 gợi ý hành trình tour khám phá Hà Nội, gắn với dấu mốc 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Các hành trình khai thác những giá trị đặc trưng về lịch sử, văn hóa, di sản, kiến trúc, làng nghề, ẩm thực và không gian sáng tạo; đồng thời kết nối các điểm đến, di tích lịch sử - văn hóa, khu phố, làng nghề và sản phẩm trải nghiệm tiêu biểu. Qua đó, Thành phố hướng tới quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Cùng với đó, nền tảng du lịch thông minh HanoiGo được hoàn thiện và ra mắt, tích hợp thông tin về điểm đến, di tích, danh thắng, làng nghề, cơ sở dịch vụ, sản phẩm và hành trình du lịch trên địa bàn thành phố. Nền tảng này được kỳ vọng giúp người dân, du khách thuận tiện tìm kiếm và lựa chọn trải nghiệm, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và quảng bá hình ảnh Hà Nội.

Từ ngày 9 đến 11/10, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức sự kiện với chủ đề “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”, gắn với Khu Nghi lễ thờ Tổ hướng về nguồn cội, tri ân công đức các vua Hùng. Chương trình gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm, tham quan, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa truyền thống tại “ngôi nhà chung”, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Các di tích cấp thành phố tiếp tục duy trì mở cửa đón khách tham quan, du lịch và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tìm hiểu lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh Thủ đô, phục vụ nhân dân và du khách.

1.250 giàn pháo hoa trên hồ Tây và hồ Hoàn Kiếm

Tâm điểm của chuỗi hoạt động kỷ niệm năm nay là màn trình diễn pháo hoa diễn ra tối 10/10. Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm là khu vực Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm.

Theo Sở VH, TT&DL Hà Nội, với lợi thế không gian mặt nước rộng, tầm quan sát thoáng, phạm vi quan sát lớn, khu vực Hồ Tây hứa hẹn là một địa điểm hấp dẫn để ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ tối ngày 10/10. Điểm khác biệt của màn bắn pháo hoa lần này tại Hồ Tây không chỉ nằm ở quy mô, số lượng mà còn ở cách thức trình diễn mang đậm tính nghệ thuật với các loại pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật (900 giàn pháo được bố trí trên mặt nước Hồ Tây)… Hiệu ứng pháo hoa sẽ hòa quyện cùng âm nhạc thành một bản giao hưởng ánh sáng hoành tráng, đầy màu sắc.

Ngoài điểm bắn tại Hồ Tây, trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm, Thành phố cũng tổ chức 1 trận địa bắn pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp và hỏa thuật (với 350 giàn pháo bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm).

Thời gian bắn pháo hoa dự kiến diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 21h00 ngày 10/10/2026. Đây được xem là một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.