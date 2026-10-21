Hà Nội tổ chức Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc năm 2026

Theo Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, lễ hội được tổ chức tại khu vực giao đường Nguyễn Xuân Khoát và đường Xuân Tảo, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời nằm trong khuôn khổ dự án Korea Season của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 18h30 ngày 24/10. Các gian hàng trải nghiệm văn hóa mở cửa từ 10h đến 19h, trong khi khu vực ẩm thực phục vụ khách tham quan từ 10h đến 21h trong hai ngày diễn ra sự kiện.

Poster giới thiệu chương trình. Ảnh: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam

Điểm nhấn của lễ hội là các chương trình âm nhạc K-live band tại sân khấu lớn, với sự tham gia của các ban nhạc Hàn Quốc như QWER, Silica Gel, Touched, DjembeCola, The Shepherd Bois, Mijinee, cùng ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Dũng và Màu Nước Band của Việt Nam.

Bên cạnh âm nhạc, khách tham quan có thể khám phá không gian du lịch cảnh đêm Hàn Quốc qua hình ảnh các thành phố Busan, Tongyeong, Yeosu và Jeonju; trải nghiệm làm kimchi, chế biến hải sản theo phong cách Hàn Quốc và sáng tạo món ăn với Tteokgalbi.

Các hoạt động K-pop Random Dance, đố vui, trò chơi dân gian Việt Nam - Hàn Quốc, biểu diễn Taekwondo và đi dây truyền thống Hàn Quốc cũng được tổ chức xuyên suốt lễ hội.

Theo bà Park Chan A - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, từ 4 gian hàng trong lần tổ chức đầu tiên năm 2022, sự kiện đã phát triển lên 39 gian hàng trong năm nay. Các hoạt động do cơ quan văn hóa, bản quyền, xúc tiến doanh nghiệp Hàn Quốc và đại diện các địa phương phối hợp triển khai sẽ giới thiệu sản phẩm, nét văn hóa đặc trưng và điểm đến du lịch của xứ sở kim chi.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon bày tỏ kỳ vọng lễ hội sẽ thu hút sự hưởng ứng của người dân Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường kết nối văn hóa giữa hai nước trong thời gian tới.