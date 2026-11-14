Hà Nội: Tổ chức Lễ hội Áo dài 2026 tạo sức hút cho du lịch Thủ đô

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 21 đến 23-11 tại Bảo tàng Hà Nội và một số địa điểm trên địa bàn thành phố. Ảnh: H.L

Sáng 14-11, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin về việc tổ chức Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 21 đến 23-11 tại Bảo tàng Hà Nội và một số địa điểm trên địa bàn thành phố. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức, với sự phối hợp của các sở, ngành, tổ chức, hiệp hội và đơn vị liên quan.

Đây là hoạt động văn hóa, du lịch thường niên của Thủ đô nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy giá trị áo dài Việt Nam - biểu tượng văn hóa mang đậm bản sắc, tâm hồn và cốt cách dân tộc. Đồng thời, lễ hội còn hướng tới xây dựng không gian kết nối giữa nhà thiết kế, nghệ nhân, cơ sở sản xuất, làng nghề, cơ sở đào tạo và công chúng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu. Ảnh: H.L.

Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu lễ hội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh, trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, áo dài là một biểu tượng đặc biệt. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, áo dài không ngừng vận động, đổi mới nhưng vẫn giữ được cốt cách, tinh thần và vẻ đẹp riêng của người Việt Nam. Đối với Hà Nội, áo dài còn mang sắc thái riêng, thể hiện sự thanh lịch, tinh tế, nền nã, gắn với hình ảnh người Tràng An và chiều sâu văn hóa Thăng Long – Hà Nội. Hình ảnh tà áo dài bên Hồ Gươm, trên những con phố cổ, trong không gian di sản và các lễ hội truyền thống đã trở thành một nét đẹp thân thuộc, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của Thủ đô trong mắt người dân và du khách.

Với tinh thần đó, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội được tổ chức và duy trì qua các năm, từng bước trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên, được đông đảo người dân và du khách đón nhận. Năm 2026, lễ hội tiếp tục được tổ chức hướng tới ba mục tiêu: tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa áo dài Việt Nam; kết nối giá trị di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa; thúc đẩy sáng tạo, hội nhập và quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới.

Các người mẫu trình diễn những bộ sưu tập áo dài trong buổi họp báo. Ảnh: H.L

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc tối 21-11 tại Bảo tàng Hà Nội với đêm nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Hà Nội bốn mùa”, quy tụ các nghệ nhân, nhà thiết kế, người mẫu và nghệ sĩ. Khán giả sẽ được thưởng thức 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế La Hằng, Lan Anh (La Sen Vũ), Quang Huy, Viết Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan (Lan OZ), Hoa hậu Ngọc Hân và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt.

Sáng 22-11, chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 sẽ diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia của khoảng 1.300 người đến từ Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam và Bách Hoa Bộ Hành. Đáng chú ý, chương trình phối hợp tổ chức xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất, với sự tham gia của 500 người.

Cùng ngày, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội chủ trì chương trình Đồng diễn Áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển”, với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô – Tự hào áo dài – Lan tỏa văn hóa Việt”. Chương trình có nhiều hoạt động như trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với áo dài”; trao tặng áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập thông qua chương trình “Tặng áo dài – chắp cánh ước mơ xanh”; trình diễn áo dài kết hợp biểu diễn nghệ thuật, hướng dẫn nhảy dân vũ và biểu diễn “Vũ điệu kết đoàn”; chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản” giới thiệu các bộ sưu tập áo dài dành cho thiếu niên, nhi đồng do nhà thiết kế Nhật Thực phối hợp với các câu lạc bộ nghệ thuật thiếu nhi thực hiện.

Tối 22-11, chung kết cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại” sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội. Cuộc thi quy tụ 10 bộ sưu tập do sinh viên chuyên ngành thiết kế đến từ 5 trường đại học trên địa bàn thành phố thực hiện.

Chương trình bế mạc tối 23-11 tiếp tục giới thiệu các bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Nhật Thực và các nhà thiết kế thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Những bộ sưu tập áo dài mới sẽ được giới thiệu trong Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2026. Ảnh: H.L

Bên cạnh các hoạt động sân khấu, trong suốt ba ngày diễn ra lễ hội, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội sẽ trở thành hành trình trải nghiệm áo dài với 4 không gian trưng bày và tương tác. Trong đó có không gian giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, nơi du khách được xem nghệ nhân các làng nghề Trạch Xá, Vạn Phúc và Mỹ Đức thao diễn; không gian trưng bày bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế, thương hiệu uy tín; không gian giới thiệu phụ kiện, trang sức, sản phẩm thủ công và những thức quà đặc sắc của Thủ đô; không gian sáng tạo của sinh viên các trường đại học cùng khu trưng bày của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Du khách còn có thể trực tiếp tham gia các workshop làm đồ thủ công trang sức, vẽ tranh trên áo dài, thêu đính kết trang trí áo dài; thưởng trà, thưởng thức nghệ thuật truyền thống, tham gia trò chơi dân gian và lưu lại những khoảnh khắc tại khu vực chụp ảnh check-in.

Với sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức và cộng đồng sáng tạo, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 được kỳ vọng không chỉ lan tỏa tình yêu áo dài, khơi dậy ý thức gìn giữ và trao truyền giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần hình thành những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội.