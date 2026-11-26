Hình thành các vùng sản xuất tập trung

Tại xã Ứng Hòa, phát triển nông nghiệp xanh, sạch, ứng dụng công nghệ cao đang trở thành hướng đi được nhiều địa phương, hợp tác xã và người dân quan tâm. Cùng với đa dạng hóa mô hình sản xuất như lúa - sen, thủy sản - thủy cầm, chăn nuôi tập trung, chế biến đặc sản, địa phương chú trọng mở rộng liên kết chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Nhiều mô hình sản xuất mới đã phát huy hiệu quả. Gần 90% diện tích lúa của xã sử dụng giống chất lượng cao J02; mô hình sen hữu cơ tại Hợp tác xã Lâm An, sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính gắn với tín chỉ các bon tại thôn Giang Triều đang mở ra hướng phát triển mới.

Đáng chú ý, mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) nâng cao, kết hợp máy cấy theo hướng hữu cơ, giảm phát thải trong vụ mùa năm 2026 đã mang lại kết quả tích cực. Mô hình được triển khai trên tổng diện tích 50ha, trong đó có 35ha tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Trung Tú và 15ha tại Hợp tác xã Nông nghiệp Cánh đồng xanh.

Sử dụng giống lúa Japo 18, mô hình ứng dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa trong các khâu sản xuất như cấy bằng máy, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái.

Mô hình lúa phát thải thấp tại xã Ứng Hòa. Ảnh: Phùng Lương

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Ứng Hòa Lưu Đức Lào cho biết, việc kết hợp máy cấy với các biện pháp canh tác cải tiến giúp nâng cao tính đồng đều của ruộng lúa, sử dụng hiệu quả vật tư đầu vào, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình chăm sóc và quản lý sinh vật gây hại. Qua đánh giá, năng suất lúa của mô hình dự kiến đạt khoảng 61,2 tạ/ha.

Xã Bát Tràng cũng đang phát huy lợi thế vùng sản xuất rau tập trung để phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm. Hiện địa phương có hơn 788ha diện tích gieo trồng các loại cây, trong đó diện tích rau đạt trên 323ha, tập trung chủ yếu tại vùng sản xuất chuyên canh Văn Đức.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức, với quy mô canh tác hơn 300ha rau theo hướng an toàn, hợp tác xã đã thiết lập mã QR ngay tại đầu ruộng. Trong quá trình sản xuất, từ làm đất, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch, các thành viên sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR, chụp ảnh và cập nhật thông tin lên hệ thống, ghi nhận thời gian, địa điểm và từng hoạt động cụ thể.

Việc ứng dụng công nghệ số giúp hợp tác xã kiểm soát quy trình sản xuất từ khi xuống giống đến thu hoạch, sơ chế sản phẩm; đồng thời nâng cao tính minh bạch về nguồn gốc và chất lượng nông sản. Nhờ hình thành vùng nguyên liệu tập trung, mỗi năm hợp tác xã tiêu thụ khoảng 2.300-2.400 tấn rau, củ, quả thông qua các kênh nhà hàng, siêu thị và xuất khẩu hàng trăm tấn sản phẩm, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng.

Vùng rau an toàn tập trung tại phường Phú Nghĩa. Ảnh: PV

Từ thực tiễn tại các địa phương cho thấy, tổ chức sản xuất theo vùng tập trung không chỉ tạo điều kiện ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa và chuyển đổi số mà còn giúp kiểm soát chất lượng, hình thành nguồn nguyên liệu ổn định, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố đã xác định 279 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tại 48 xã, phường, với tổng diện tích hơn 17.726ha. Trong đó, có 85 vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao và 194 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung khác.

Việc hình thành các vùng sản xuất tập trung nhằm khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, hạ tầng và đặc thù sản xuất của từng địa phương; đồng thời tạo cơ sở tổ chức sản xuất quy mô lớn, thuận lợi cho ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa và liên kết tiêu thụ nông sản. Thực tế cho thấy, sản xuất nông nghiệp an toàn, quy mô lớn đang từng bước thay đổi tập quán canh tác của người dân. Việc tuân thủ quy trình kỹ thuật, kiểm soát đầu vào và nâng cao chất lượng sản phẩm giúp hiệu quả kinh tế tăng khoảng 10-15% so với phương thức sản xuất truyền thống.

Phát triển nông nghiệp đô thị xanh, công nghệ cao

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, quá trình tổ chức lại sản xuất nông nghiệp của Hà Nội vẫn đứng trước không ít thách thức. Diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp do đô thị hóa, phát triển hạ tầng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, làm giảm không gian sản xuất và dư địa tăng trưởng của ngành.

Sản xuất tại nhiều địa phương vẫn phân tán, quy mô nhỏ; việc tích tụ, tập trung đất đai để hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn còn khó khăn.

Liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa và chuyển đổi số chưa đồng đều. Năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của một số sản phẩm chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế nông nghiệp Thủ đô.

Hà Nội phát triển nông nghiệp an toàn, xanh, thân thiện với môi trường. Ảnh: PV

Trước yêu cầu đó, Hà Nội đang xây dựng định hướng phát triển nông nghiệp phù hợp với không gian đô thị, lấy hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu làm trọng tâm. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, Sở đang xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp đô thị xanh, sinh thái, công nghệ cao, bền vững, tầm nhìn 100 năm. Cùng với đó, triển khai khảo sát, đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị và lợi thế của từng địa phương.

Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng tổ chức sản xuất tập trung gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Đồng thời, tăng cường đầu tư cải thiện điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong giết mổ, sơ chế, bảo quản và kinh doanh nông, lâm, thủy sản; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tổ chức liên kết, nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm chất lượng, an toàn.

Trong lĩnh vực trồng trọt, Hà Nội đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, điều chỉnh diện tích trồng lúa phù hợp với điều kiện thực tế, tăng tỷ trọng giống lúa chất lượng cao; mở rộng diện tích rau, hoa và cây cảnh. Đối với những diện tích trồng lúa ở khu vực khó khăn về tưới tiêu, thành phố định hướng chuyển đổi sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn.

Mô hình nông nghiệp sinh thái cho giá trị kinh tế cao tại xã Hưng Đạo. Ảnh: PV

Về lâu dài, mục tiêu của Hà Nội là xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ mới, có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao; sử dụng tài nguyên tiết kiệm, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Qua đó, cải thiện thu nhập cho người dân, đồng thời bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm trong quá trình phát triển đô thị xanh, sinh thái và bền vững.

Bài viết này có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.