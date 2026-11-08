Hà Nội tổ chức khảo sát lớp 4, lớp 7 vào ngày 11/11 tới

Khảo sát lớp 4, lớp 7 gồm những môn nào?

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, khảo sát lớp 4, lớp 7 đợt 1 được tổ chức vào thứ Tư, ngày 11/11/2026.

Đối tượng tham gia là 100% học sinh lớp 4 và lớp 7 đang học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các cơ sở giáo dục thuộc diện khảo sát trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, khảo sát lớp 4 gồm hai môn Tiếng Việt và Toán; học sinh lớp 7 làm bài môn Ngữ văn và Toán. Các bài khảo sát được thực hiện trên giấy.

Môn Tiếng Việt lớp 4 và Ngữ văn lớp 7 được thực hiện theo hình thức tự luận. Môn Toán ở cả hai khối kết hợp câu hỏi trắc nghiệm khách quan với tự luận.

Thời gian làm bài dự kiến là 45 phút/môn đối với lớp 4 và 90 phút/môn đối với lớp 7. Buổi sáng, học sinh lớp 4 làm bài Tiếng Việt, học sinh lớp 7 làm bài Ngữ văn. Buổi chiều, cả hai khối cùng làm bài môn Toán.

Phạm vi kiến thức khảo sát được xác định theo yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông tính đến thời điểm tổ chức, tương ứng với nội dung học tập đến giữa học kỳ I.

Học sinh lớp 4 và lớp 7 tại Hà Nội sẽ tham gia khảo sát chất lượng ngày 11/11/2026. (Ảnh minh họa).

Điểm khảo sát lớp 4, lớp 7 không tính vào học bạ

Một điểm đáng chú ý là kết quả khảo sát lớp 4, lớp 7 không được sử dụng để xếp loại hoặc đánh giá kết quả học tập, rèn luyện định kỳ của học sinh trong học bạ.

Việc khảo sát nhằm đánh giá thực chất chất lượng giáo dục ở hai khối lớp theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Qua đó, ngành giáo dục có thêm dữ liệu để điều chỉnh hoạt động dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục; đồng thời giúp học sinh làm quen với các dạng thức kiểm tra, đánh giá.

Quá trình tổ chức khảo sát phải bảo đảm khách quan, công bằng, không gây áp lực tâm lý cho học sinh và không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học bình thường tại các nhà trường.

Sau khi hoàn thành, bài khảo sát được niêm phong, ẩn danh trước khi tổ chức chấm. Việc chấm bài được thực hiện theo hình thức chấm chéo giữa các trường hoặc trong trường bởi giáo viên không trực tiếp dạy lớp, dạy môn được khảo sát theo quy định.

Kết quả được thông báo đến học sinh và cha mẹ học sinh, không tổ chức công bố bảng điểm xếp hạng. Học sinh không phải nộp kinh phí tham gia khảo sát.

Hà Nội tổ chức khảo sát lớp 4, lớp 7 thành hai đợt

Theo kế hoạch năm học 2026-2027, Hà Nội tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 và lớp 7 thành hai đợt.

Đợt 1 diễn ra ngày 11/11/2026; đợt 2 dự kiến tổ chức vào thứ Tư, ngày 24/3/2027. Nội dung khảo sát đợt 2 được xác định theo yêu cầu cần đạt của chương trình đến giữa học kỳ II.

Sở GD&ĐT Hà Nội chịu trách nhiệm xây dựng đề khảo sát, ma trận và bản đặc tả đề. UBND các xã, phường tổ chức các điểm khảo sát độc lập, thành lập bộ phận in sao đề theo quy định. Mỗi trường là một điểm khảo sát độc lập; hiệu trưởng bố trí cán bộ coi khảo sát, bảo đảm đúng yêu cầu về nhân sự.

Việc tổ chức khảo sát lớp 4, lớp 7 được yêu cầu thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn, bảo mật đề và bài làm trong toàn bộ quá trình.