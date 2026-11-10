Hà Nội tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Trãi từ ngày 12-11. (Ảnh minh hoạ).

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, việc thi công được thực hiện bằng phương án rào chắn di động tại khu vực nút giao đường Vành đai 2,5 với đường Nguyễn Trãi, lần lượt theo hai hướng đi Hà Đông và đi Hà Nội

Cụ thể, tại mỗi hướng, đơn vị thi công bố trí rào chắn có kích thước dài 40m, rộng 3,75m để đào rãnh cáp điện ngầm ngang đường. Công việc được triển khai cuốn chiếu thành 4 phân đoạn, mỗi phân đoạn rộng 3,75m. Sau khi hoàn thành từng phân đoạn, đơn vị thi công phải thu hồi rào chắn, hoàn trả mặt đường hiện trạng trước khi chuyển sang thi công phân đoạn tiếp theo. Trong thời gian này, các phương tiện vẫn được lưu thông qua phần mặt đường còn lại.

Đáng chú ý, việc rào chắn và thi công trên đường Nguyễn Trãi chỉ được thực hiện vào ban đêm, từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Trước 5h sáng, toàn bộ phương tiện phục vụ thi công phải tập kết trong phạm vi công trường đường Vành đai 2,5; mặt đường Nguyễn Trãi phải được hoàn trả êm thuận để bảo đảm an toàn, thuận lợi cho các phương tiện lưu thông vào ban ngày.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và nhà thầu bố trí đầy đủ hàng rào, dây phản quang, biển báo, chóp nón và đèn cảnh báo tại khu vực thi công; lắp đặt biển báo từ xa, tổ chức lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông. Các đơn vị cũng phải phối hợp với Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương kịp thời xử lý tình huống ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.