Hà Nội: Tổ chức giao thông nút Lê Đại Hành - Mai Hắc Đế, giảm ùn tắc

Cụ thể, ô tô bị cấm rẽ trái tại nút giao theo cả hai hướng từ đường Lê Đại Hành đi Mai Hắc Đế và từ đường Mai Hắc Đế đi Lê Đại Hành.

Từ ngày 24/10, cấm ô tô rẽ trái giờ cao điểm từ phố Lê Đại Hành vào Mai Hắc Đế.

Quy định được áp dụng hằng ngày trong hai khung giờ cao điểm sáng từ 6h - 9h và buổi chiều từ 16h - 19h30’.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống vạch sơn, biển báo cho phù hợp theo phương án tổ chức giao thông.

Phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông (Công an Thành phố) điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao lân cận cho phù hợp với phương án thí điểm và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh thí điểm tổ chức giao thông.

Đồng thời theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả thí điểm và phương án tổ chức giao thông để làm cơ sở triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp.

Các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông trong thời gian đầu thực hiện phương án thí điểm tổ chức giao thông.