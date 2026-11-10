Hà Nội tổ chức giao thông đường đê Xuân Quan-Long Biên từ ngày 11/11

Ngày 10/11, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết từ ngày 11/11 thực hiện phương án hướng dẫn tổ chức giao thông đường đê Xuân Quan-Long Biên (đoạn lối xuống nút giao Lâm Du-Cổ Linh và đoạn lối xuống nút giao Bát Khối-Cổ Linh) để phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng đường Cổ Linh-Hồng Tiến thuộc nút giao đường Cổ Linh với cầu Trần Hưng Đạo.

Cụ thể, phương án hướng dẫn tổ chức giao thông để các phương tiện đi qua khu vực rào chắn đường đê Xuân Quan-Long Biên (đoạn lối xuống nút giao Lâm Du-Cổ Linh và đoạn lối xuống nút giao Bát Khối-Cổ Linh) trong thời gian rào chắn, thi công dự án tổ chức rào chắn cố định toàn bộ mặt đường tại 2 điểm kết nối đường đê Long Biên-Xuân Quan (đoạn lối xuống nút giao Lâm Du-Cổ Linh và đoạn lối xuống nút giao Bát Khối-Cổ Linh).

Các phương tiện trên đường đê Xuân Quan-Long Biên (đoạn nút giao Lâm Du-Cổ Linh và đoạn nút giao Bát Khối-Cổ Linh) có nhu cầu đi đường Cổ Linh và đường Bát Khối đi theo hướng đường đê Xuân Quan-Long Biên-đường Trần Đăng Khoa-đường Cổ Linh-đường Bát Khối-đường đê Xuân Quan-Long Biên và ngược lại.

Để phương án hướng dẫn tổ chức giao thông đạt hiệu quả, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền trước khi thực hiện để hướng dẫn và cảnh báo các phương tiện lưu thông qua khu vực thi công; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ dân phố bị ảnh hưởng tuyên truyền, thông tin về dự án, phương án tổ chức thi công, tiến độ thi công để nhân dân biết chủ động công việc, đồng thuận với chủ đầu tư khi thi công dự án.

Cùng với đó triển khai việc bổ sung hệ thống biển báo và biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa theo đúng nội dung phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và thuận lợi cho các phương tiện có nhu cầu lưu thông qua khu vực; bổ sung biển cấm các phương tiện dừng đỗ khu vực tuyến đường tạm tổ chức giao thông để hạn chế ùn tắc giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông và tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Đối với Ủy ban Nhân dân các phường Long Biên, Bồ Đề chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông kiểm tra, giám sát thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công của chủ đầu tư, đồng thời chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thực hiện tuần đường, tuần kiểm để quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định và tổ chức bàn giao mặt bằng và tiếp nhận quản lý sau khi chủ đầu tư hoàn thành công trình.

Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội chủ động phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội thực hiện điều chỉnh phương án luồng tuyến xe buýt theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông. Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông./.