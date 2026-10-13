Hà Nội tổ chức Festival làng nghề toàn cầu lần thứ nhất

Hoạt động chế tác sản phẩm tại làng gốm Bát Tràng, một trong những làng nghề tiêu biểu của Hà Nội. Ảnh: MH

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Kế hoạch số 395/KHLT-UBND-BNNMT ngày 12/10/2026 về việc phối hợp tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026.

Theo kế hoạch, Festival nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời hình thành các giá trị văn hóa đương đại của làng nghề Việt Nam, lấy Hà Nội làm trung tâm lan tỏa trong nước và quốc tế. Sự kiện hướng tới từng bước định vị Hà Nội và Việt Nam trở thành một trong những trung tâm nghề thủ công của khu vực và thế giới.

Cùng với việc tôn vinh nghệ nhân, thợ giỏi và người lao động, Festival hướng tới khơi dậy niềm tự hào, tình yêu nghề, thu hút thế hệ trẻ tham gia bảo tồn, phát triển nghề truyền thống; thúc đẩy kinh tế làng nghề gắn với xuất khẩu và du lịch. Trong đó, việc hình thành, quảng bá các tour, điểm đến du lịch làng nghề và những mô hình phát triển mới theo hướng chuyên nghiệp được xác định là một trong những mục tiêu của sự kiện, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Festival dự kiến có sự tham gia của khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ 50 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục, cùng các nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể làng nghề, tổ chức nghề nghiệp và các đối tác trong lĩnh vực thủ công trong nước và quốc tế.

Theo ban tổ chức, địa điểm tổ chức chính là Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Các hoạt động chuyên đề, trải nghiệm và tham quan du lịch được bố trí tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt, một số làng nghề tiêu biểu của Hà Nội và các địa điểm khác trên địa bàn thành phố theo chương trình được phê duyệt.

Với quy mô khoảng 10.000 m², Festival sẽ bố trí các không gian trưng bày, trình diễn tạo tác và giới thiệu sản phẩm làng nghề Việt Nam, sản phẩm làng nghề quốc tế và sản phẩm tham gia cuộc thi sản phẩm thủ công. Bên cạnh đó là các không gian bảo tồn sản phẩm thủ công, thiết kế sáng tạo, chuyển đổi số, Net-Zero, triển lãm ảnh, hoa và cây cảnh, văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm và gian hàng thương mại.

Nghề dệt lụa truyền thống tại Vạn Phúc, một trong những điểm đến dự kiến có hoạt động tham quan, trải nghiệm trong khuôn khổ Festival.Ảnh: MH

Trong khuôn khổ Festival, Hội nghị Xúc tiến đầu tư các sản phẩm ngành nghề nông thôn dự kiến tổ chức sáng 14/11/2026 tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt, Bát Tràng. Lễ khai mạc Festival dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 14/11/2026. Các hoạt động trưng bày, trình diễn, tạo tác và giới thiệu sản phẩm làng nghề được tổ chức từ ngày 13 đến 16/11/2026.

Ngày 15/11, chương trình kết nối thiết kế sáng tạo, giao lưu giữa nghệ nhân và nhà thiết kế thông qua Hội thi sản phẩm thủ công châu Á - Thái Bình Dương dự kiến diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long. Chương trình giao lưu văn hóa và quảng bá thời trang thủ công của Việt Nam và các nước dự kiến được tổ chức lúc 19 giờ cùng ngày.

Trước đó, ngày 12/11, các hoạt động tham quan, trải nghiệm và quảng bá du lịch làng nghề Hà Nội dự kiến diễn ra tại một số làng nghề tiêu biểu như Vạn Phúc, Chuyên Mỹ.

Bên cạnh chương trình chính, Festival còn có Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân TP. Hà Nội lần thứ nhất năm 2026; Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026; các chương trình văn nghệ, giao lưu văn hóa và trải nghiệm tại những làng nghề trên địa bàn Hà Nội và tỉnh Ninh Bình.