Hà Nội tổ chức Festival làng nghề toàn cầu lần đầu tiên vào tháng 11/2026

Hà Nội dành khoảng 10.000m² tổ chức Festival làng nghề toàn cầu. (Ảnh minh họa)

Sự kiện hướng tới bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, hình thành các giá trị văn hóa đương đại của làng nghề Việt Nam, lấy Hà Nội làm trung tâm lan tỏa trong nước và quốc tế. Qua đó, Festival từng bước định vị Hà Nội là một trong những trung tâm nghề thủ công của khu vực và thế giới, đồng thời tôn vinh nghệ nhân, thợ giỏi và người lao động trong lĩnh vực này.

Festival cũng đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế làng nghề gắn với xuất khẩu và du lịch; quảng bá các tour, điểm đến du lịch làng nghề và mô hình phát triển chuyên nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống người dân.

Với quy mô khoảng 10.000m², không gian Festival được bố trí thành nhiều khu vực trưng bày, trình diễn và tạo tác sản phẩm làng nghề Việt Nam, sản phẩm làng nghề quốc tế, sản phẩm tham gia các cuộc thi thủ công. Các không gian chuyên đề về bảo tồn sản phẩm thủ công, thiết kế sáng tạo, chuyển đổi số, Net-Zero, triển lãm ảnh, hoa và cây cảnh, văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm và thương mại cũng được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19h ngày 14/11/2026. Trong sáng cùng ngày, Hội nghị Xúc tiến đầu tư các sản phẩm ngành nghề nông thôn dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt, Bát Tràng.

Ngày 15/11, Festival dự kiến có chương trình kết nối thiết kế sáng tạo, giao lưu nghệ nhân - nhà thiết kế thông qua Hội thi sản phẩm thủ công châu Á - Thái Bình Dương. Chương trình giao lưu văn hóa và quảng bá thời trang thủ công của Việt Nam và các nước dự kiến diễn ra lúc 19h cùng ngày.

Trước đó, ngày 12/11, các hoạt động tham quan, trải nghiệm và quảng bá du lịch làng nghề Hà Nội dự kiến được tổ chức tại một số làng nghề tiêu biểu như Vạn Phúc, Chuyên Mỹ.

Các hoạt động bên lề gồm Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026, Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 cùng các chương trình giao lưu văn hóa, trải nghiệm tại làng nghề ở Hà Nội và tỉnh Ninh Bình.