Hà Nội tổ chức đợt cao điểm chống hàng giả dịp cuối năm và Tết 2027

Trong 10 tháng năm 2026, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 4.791 vụ (121 vụ định kỳ, 4.658 vụ đột xuất, 12 vụ chuyên đề), xử lý 4.201 vụ; trong đó có 1.304 vụ phối hợp với cơ quan công an, 38 vụ phối hợp với các cơ quan khác và 81 vụ chuyển cơ quan điều tra. Tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 66 tỷ đồng, tiền bán hàng hóa tịch thu hơn 10 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu hơn 15 tỷ đồng, trị giá hàng buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 44 tỷ đồng. Kết quả thể hiện sự chủ động của lực lượng chức năng trong phát hiện, kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương trong hoạt động thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hội nghị thông tin chuyên đề do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 6-11. Ảnh: QUANG THÁI

Về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, theo Phó giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp, từ ngày 2-11-2026 đến ngày 16-12-2026, thành phố sẽ thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành. Trọng tâm kiểm tra là hàng giả, hàng lậu, vi phạm sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, niêm yết giá, khuyến mại và hành vi lợi dụng nhu cầu mua sắm dịp Tết để trục lợi. Chú trọng kiểm tra cả kênh truyền thống và thương mại điện tử.

Bên cạnh kiểm tra, giám sát, công tác bảo đảm nguồn cung và bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu cũng được Sở Công Thương thành phố chú trọng. Đến nay, chương trình bình ổn thị trường đã thu hút 25 đơn vị sản xuất, kinh doanh của Hà Nội và các tỉnh, thành phố tham gia, tổ chức cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân thông qua 15.900 điểm bán trên địa bàn. Cùng với đó, thành phố duy trì mạng lưới phân phối rộng khắp với 34 trung tâm thương mại, 139 siêu thị, 468 chợ, trên 2.000 cửa hàng tiện lợi và hàng chục nghìn cửa hàng kinh doanh tổng hợp, góp phần bảo đảm lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân, nhất là trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Phó giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG THÁI

Dự kiến nhu cầu hàng hóa thiết yếu trong ba tháng trước, trong và sau Tết tăng cao, thành phố chủ động kết nối nguồn cung từ các địa phương đối với những mặt hàng cần bổ sung để bảo đảm cân đối cung cầu thị trường. Sở Công Thương thành phố phối hợp với ngành nông nghiệp và các địa phương bổ sung nguồn gạo, thịt bò, rau củ, thủy sản nước lợ và nước mặn; kết nối chuỗi sản xuất - tiêu thụ, tăng cường truy xuất nguồn gốc. Hướng dẫn doanh nghiệp chủ động dự trữ tăng 10-20% so với các tháng thông thường, bố trí hàng phù hợp nhu cầu từng thời điểm, tránh thiếu hàng cục bộ hoặc tồn kho sau Tết.

Từ nay đến cuối năm, Sở Công Thương thành phố tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai phương án bảo đảm nguồn cung, điều tiết hàng hóa và tham mưu các giải pháp bình ổn thị trường theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tổ chức cao điểm chống hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm an toàn thực phẩm; tăng cường phối hợp liên ngành và chính quyền xã, phường, xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời, tăng cường cảnh báo, tiếp nhận và xử lý phản ánh của người tiêu dùng; khuyến khích mua sắm an toàn, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.