Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an; đồng chí Hoàng Văn Bằng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Các đại biểu tham dự chương trình diễn tập.

Về phía CATP Hà Nội có Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập; Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức diễn tập; cùng đại diện Chỉ huy các đơn vị chức năng. Chương trình còn có sự tham gia của các Chuyên gia an ninh mạng và 42 cán bộ thuộc 6 đội diễn tập.

Nâng cao năng lực chủ động ứng cứu sự cố an ninh mạng

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Hà Nội hiện có hệ thống hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị từ cấp Thành phố đến 126 xã, phường, đáp ứng nhu cầu của gần 10 triệu người dân và hàng trăm nghìn doanh nghiệp. Thời gian qua, CATP đã triển khai giám sát an ninh mạng 24/7, kết nối giám sát 182 máy chủ và hơn 20.000 máy trạm, qua đó kịp thời phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn hàng nghìn cuộc tấn công mạng và nguy cơ mất an ninh mạng.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập phát biểu khai mạc, chỉ đạo chương trình.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP khẳng định, công tác giám sát an ninh mạng không thể thay thế hoạt động ứng cứu tại chỗ. Khi sự cố xảy ra, cơ quan, đơn vị chủ quản hệ thống thông tin phải chủ động triển khai các biện pháp cô lập, ngăn chặn, khắc phục và khôi phục hoạt động với sự hướng dẫn, hỗ trợ của lực lượng chuyên trách. Vì vậy, cuộc diễn tập là dịp kiểm tra thực chất năng lực phát hiện, phân tích, xử lý sự cố của đội ngũ kỹ thuật; khả năng chỉ huy, ra quyết định của người đứng đầu và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Để cuộc diễn tập đạt mục tiêu đề ra, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt yêu cầu Ban Tổ chức, Ban Giám khảo điều hành chặt chẽ, đánh giá khách quan, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hệ thống đang vận hành. Các đội tham gia phải thực hiện đúng quy trình ứng cứu, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm trong xử lý tình huống. Thông qua buổi diễn tập, đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, thường xuyên rà soát, hoàn thiện phương án ứng cứu. Đồng thời đồng chí Phó Giám đốc giao Phòng An ninh mạng CATP chủ trì tổng hợp, đánh giá kết quả diễn tập, tham mưu các giải pháp nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và xử lý sự cố an ninh mạng trên địa bàn Thành phố.

Nhận diện những thách thức an ninh mạng trong kỷ nguyên AI

Sau phần khai mạc, các đại biểu theo dõi phóng sự “Thực trạng, những thách thức đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn Thủ đô”. Phóng sự khái quát quá trình phát triển hạ tầng số, các nền tảng dùng chung phục vụ hoạt động quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công của Thành phố; đồng thời phản ánh những nguy cơ mất an ninh mạng ngày càng phức tạp, từ tấn công có chủ đích, mã độc, lừa đảo trực tuyến đến hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo để xâm nhập, đánh cắp dữ liệu.

Các đại biểu theo dõi phóng sự về thực trạng và những thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp đó, Ban Tổ chức công bố quyết định thành lập 6 đội diễn tập với tổng số 42 cán bộ đến từ Phòng An ninh mạng, các sở, ngành, Văn phòng UBND Thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ.

Đại tá Vũ Đình Dũng, Phó Trưởng phòng An ninh mạng CATP, Trưởng Ban Giám khảo công bố Quyết định thành lập các đội tham gia diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng.

Trong khuôn khổ chương trình, Thượng tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia, Cục An ninh mạng, Bộ Công an trình bày chuyên đề về tình hình an ninh mạng trong nước, quốc tế và những thách thức đặt ra đối với Thủ đô.

Thượng tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia, Cục An ninh mạng, Bộ Công an trình bày chuyên đề tại chương trình.

Báo cáo viên phân tích các xu hướng tấn công mạng nổi bật như mã độc tống tiền, tấn công qua chuỗi cung ứng, khai thác lỗ hổng bảo mật và việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa hoạt động tấn công. Từ thực tiễn đó, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện cơ chế báo cáo, phối hợp ứng cứu sự cố; tăng cường chia sẻ thông tin, cảnh báo sớm giữa cơ quan chuyên trách với các đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống thông tin.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia trình bày chuyên đề về an ninh mạng trong kỷ nguyên AI.

Tiếp nối nội dung chuyên môn, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia trình bày chuyên đề “An ninh mạng trong kỷ nguyên AI – Thuận lợi và thách thức”.

Theo chuyên gia, AI đang làm thay đổi đáng kể phương thức phát hiện lỗ hổng, phân tích dữ liệu và tổ chức các cuộc tấn công mạng. Tuy nhiên, công nghệ này cũng mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả phòng thủ thông qua giám sát liên tục, phát hiện bất thường, rà soát cấu hình bảo mật và hỗ trợ xử lý sự cố. Việc ứng dụng AI cần có dữ liệu phù hợp, cơ chế kiểm soát chặt chẽ và sự tham gia đánh giá, quyết định của con người, bảo đảm công nghệ được khai thác an toàn, hiệu quả.

Thực hành xử lý tình huống tấn công mạng trên hệ thống mô phỏng

Song song với các chuyên đề được phổ biến tại hội trường lớn, 6 đội tham gia diễn tập thực chiến trên nền tảng mô phỏng Cyber Range, với tình huống phát hiện, điều tra và ứng cứu sự cố tấn công mạng liên quan đến hệ thống thông tin dùng chung của UBND Thành phố.

Trong phần thực hành buổi sáng, các đội đóng vai trò lực lượng phòng thủ, xử lý tình huống tấn công lừa đảo qua thư điện tử (Phishing). Trên cơ sở dữ liệu giả lập, các thành viên tiến hành kiểm tra thư điện tử, nhận diện dấu hiệu bất thường, phân tích dấu vết trên máy chủ, xác định phương thức xâm nhập và thu thập bằng chứng phục vụ quá trình điều tra, ứng cứu.

Các đại biểu tham dự chương trình diễn tập chụp ảnh lưu niệm.

Toàn bộ hoạt động kỹ thuật được thực hiện trong môi trường mô phỏng cách ly, không ảnh hưởng đến các hệ thống thông tin đang vận hành. Qua đó, các đội có điều kiện vận dụng kiến thức chuyên môn vào xử lý tình huống thực tế, rèn luyện kỹ năng phối hợp, nâng cao khả năng phát hiện, ứng phó và khắc phục sự cố.

Thành viên các đội thực hành phân tích, xử lý tình huống tấn công lừa đảo qua thư điện tử trên hệ thống mô phỏng.

Chương trình diễn tập là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá năng lực bảo vệ hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ chuyên môn trong công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, phục vụ hiệu quả tiến trình chuyển đổi số của Thủ đô.