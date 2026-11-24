Theo kế hoạch, Diễn đàn Thành phố thông minh Việt Nam - ASOCIO 2026 có chủ đề "Đô thị thông minh - Nền tảng thúc đẩy tăng trưởng hai con số", được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Sự kiện triển khai theo Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 21/9/2026 của UBND Tp.Hà Nội, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, cùng sự tham gia của Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO).

Diễn đàn dự kiến quy tụ hơn 2.000 đại biểu, trên 70 diễn giả và đại diện 23 tổ chức công nghệ thuộc 23 nền kinh tế, quốc gia thành viên ASOCIO. Chương trình còn có hơn 100 hoạt động kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), doanh nghiệp với cơ quan quản lý (B2G).

Mục tiêu của sự kiện là kết nối các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ trong nước, quốc tế; qua đó tìm kiếm giải pháp ứng dụng vào quản lý đô thị, sản xuất, thương mại và du lịch.

Theo kế hoạch của UBND Tp.Hà Nội, một trong những nội dung trọng tâm là tìm kiếm, tuyển chọn và kết nối các giải pháp công nghệ có khả năng xử lý những bài toán thực tiễn, điểm nghẽn trong quá trình phát triển của Thủ đô và các địa phương.

Đồng thời, tạo điều kiện để cơ quan quản lý tiếp cận các mô hình quản trị, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ.

Hà Nội tổ chức Diễn đàn Thành phố thông minh Việt Nam - ASOCIO 2026 vào đầu tháng 12/2026.

Trong ngày 1/12, diễn đàn dự kiến tổ chức 5 phiên hội thảo, hội nghị chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, quản lý đô thị, sản xuất, công nghiệp văn hóa và kết nối kinh doanh.

Cụ thể, các chủ đề gồm: "Thương mại thông minh - Tiêu dùng thông minh - Mở khóa động lực kinh tế số cho tăng trưởng hai con số"; "Digital Twin đô thị - Từ dữ liệu đến dự báo và điều hành chủ động"; "Công nghiệp thông minh - Chuyển đổi làng nghề, cụm công nghiệp"; "Công nghiệp văn hóa, Du lịch thông minh và Kinh tế đổi mới".

Phiên thứ năm là "Hội nghị Kết nối Kinh doanh số Việt Nam - Asia", tạo cơ hội để doanh nghiệp trong nước gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm đối tác tại các nền kinh tế trong khu vực.

Ngày 2/12, phiên toàn thể sẽ tập trung trao đổi về tầm nhìn, kinh nghiệm và định hướng hợp tác phát triển đô thị thông minh, kinh tế số. Chương trình cũng dự kiến có hoạt động ký kết hợp tác, trao Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2026 và Giải thưởng Thành phố thông minh ASOCIO 2026.

Bên cạnh các phiên thảo luận, triển lãm công nghệ số TechX - Make in Vietnam dự kiến có hơn 60 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm và giải pháp thuộc 4 nhóm: Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số và Công nghệ tương lai.

Các công nghệ được giới thiệu gồm trung tâm điều hành thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), robot và những công nghệ tương tác thế hệ mới. Hoạt động kết nối kinh doanh 1:1 cũng được tổ chức nhằm giúp doanh nghiệp công nghệ tiếp cận các cơ quan quản lý, đơn vị có nhu cầu ứng dụng và đối tác trong nước, quốc tế.

Thông qua các hoạt động hội thảo, triển lãm và kết nối doanh nghiệp, Diễn đàn Thành phố thông minh Việt Nam - ASOCIO 2026 hướng tới thúc đẩy hợp tác công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và tìm kiếm giải pháp phục vụ quá trình chuyển đổi số tại Hà Nội cũng như các địa phương.