Hà Nội tổ chức đại nhạc hội 50.000 người mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 410/KH-UBND ngày 22/10/2026 về tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, cùng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030.

Chương trình hướng tới khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước; đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa Việt Nam được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử, nổi bật là truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, bản sắc dân tộc và cốt cách con người Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra từ 20h ngày 24/11 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: M.H

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, Hà Nội đặt mục tiêu tái hiện dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai, kết nối di sản truyền thống với sáng tạo đương đại, nghệ thuật dân tộc với công nghệ sân khấu hiện đại. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa giá trị văn hóa trong cộng đồng, khắc họa hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và sáng tạo trong tiến trình hội nhập.

Sự kiện cũng góp phần kết nối Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, tạo thành chuỗi hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội, với thời lượng tối đa 120 phút và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội sẽ tiếp sóng, truyền trực tiếp trên các kênh và nền tảng của đơn vị, đồng thời lắp đặt một số màn hình LED phục vụ người dân ở khu vực xa trung tâm.

Để bảo đảm chất lượng và an toàn, các bộ, ngành và đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ cụ thể. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng và thẩm định nội dung chương trình. Bộ Quốc phòng phối hợp bảo đảm điều kiện tổ chức tại địa điểm biểu diễn, huy động 200 chiến sĩ tham gia. Bộ Công an xây dựng phương án bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự và huy động 300 học viên cảnh sát nhân dân biểu diễn màn trống hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp hướng dẫn chuyên môn, rà soát kịch bản, bảo đảm sự hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, đồng thời cung cấp bộ nhận diện Ngày Văn hóa Việt Nam phục vụ công tác tổ chức, tuyên truyền và quảng bá.

Ở cấp thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội xây dựng kịch bản tổng thể, tổ chức dàn dựng, luyện tập, sơ duyệt và tổng duyệt. Các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, giao thông, y tế, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ khán giả.

Thời gian thi công, tập luyện và sơ duyệt dự kiến từ ngày 9/11 đến 21/11/2026. UBND thành phố tổ chức tổng duyệt các phương án vào 16h ngày 22/11, trước khi chương trình chính thức diễn ra tối 24/11.