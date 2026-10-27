Hà Nội tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCCC và CNCH trên iHanoi

Cuộc thi nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH trong cộng đồng; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng PCCC và CNCH cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật PCCC và CNCH số 55/2024/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành; việc trang bị bình chữa cháy, thiết bị báo cháy, cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”, mở lối thoát nạn thứ hai và sử dụng điện an toàn.

Thông qua cuộc thi, thành phố đẩy mạnh đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; phát huy hiệu quả ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) trong phổ biến kiến thức, pháp luật; góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia PCCC và CNCH” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội hướng dẫn các em học sinh tìm hiểu về các thiết bị, phương tiện chữa cháy hiện đại.

Hướng dẫn tham gia cuộc thi trực tuyến trên iHanoi

Đối tượng tham gia là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố, có tài khoản ứng dụng iHanoi. Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng chuyên môn, Tổ Thư ký và cán bộ trực tiếp tham gia vận hành hệ thống cuộc thi không thuộc đối tượng dự thi.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được khuyến khích tham gia nhưng không xét giải.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại chuyên mục Cuộc thi tích hợp trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi). Người dự thi trả lời câu hỏi trực tiếp trên điện thoại thông minh có kết nối internet theo trình tự sau:

Bước 1: Tải, cài đặt ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) trên điện thoại thông minh từ CH Play, App Store hoặc quét mã QR của cuộc thi.Mã QR của cuộc thi.

Bước 2: Đăng nhập ứng dụng iHanoi bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) hoặc tài khoản iHanoi đã đăng ký. Mỗi người chỉ sử dụng 01 tài khoản dự thi; thông tin cá nhân phải chính xác theo Căn cước.

Bước 3: Chọn chuyên mục Cuộc thi trên màn hình chính, đọc Thể lệ, chọn đúng xã, phường nơi cư trú và bấm “Vào thi”.

Bước 4: Trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán; bấm “Nộp bài”, sau đó chọn “Xác nhận”. Hệ thống sẽ thông báo kết quả, gồm số câu trả lời đúng và thời gian hoàn thành.

Mỗi lượt thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng 300 câu hỏi, theo cơ cấu 4 nhóm nội dung, và 1 câu hỏi dự đoán số người trả lời đúng cả 15 câu hỏi trong tuần thi.

Thời gian tối đa cho mỗi lượt thi là 10 phút. Mỗi người được tham gia tối đa 3 lượt thi trong mỗi tuần; hệ thống lấy kết quả cao nhất để xét giải.

Cuộc thi diễn ra trong hai tuần, tổng giải thưởng hấp dẫn

Cuộc thi được tổ chức trong hai tuần:

Tuần thứ nhất: Từ 8h00 ngày 26/10/2026 đến 23h00 ngày 1/11/2026.

Tuần thứ hai: Từ 8h00 ngày 2/11/2026 đến 23h00 ngày 8/11/2026.

Đối với giải cá nhân, mỗi tuần thi có 1 giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 3.000.000 đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 2.000.000 đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 1.000.000 đồng.

Người đạt giải được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức (do Trưởng Ban Tổ chức ký, sử dụng con dấu của Công an Thành phố) và tiền thưởng.

Mã QR của cuộc thi.

Đối với giải tập thể, giải thưởng dành cho các xã, phường có tỷ lệ người dự thi so với dân số trên địa bàn cao nhất, căn cứ số liệu thống kê của hệ thống iHanoi. Trường hợp tỷ lệ bằng nhau, Ban Tổ chức xét lần lượt theo các tiêu chí phụ gồm điểm trung bình của người dự thi và tỷ lệ người dự thi trả lời đúng cả 15 câu hỏi.

Cơ cấu giải thưởng tập thể gồm 1 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 7.000.000 đồng và 3 giải Ba, mỗi giải 5.000.000 đồng.

Tập thể đạt giải được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức (do Trưởng Ban Tổ chức ký, sử dụng con dấu của Công an Thành phố) và tiền thưởng.

Ngoài các giải thưởng của cuộc thi, tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham mưu, tổ chức, vận hành hạ tầng kỹ thuật, truyền thông và vận động tham gia cuộc thi được xem xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

Cụ thể, tặng Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội đối với tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực; đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen đối với tập thể, cá nhân có thành tích thực sự tiêu biểu, xuất sắc.

Căn cứ Thể lệ ban hành, Ban Tổ chức sẽ xét giải tập thể, tổ chức tổng kết, trao giải và khen thưởng trong tháng 11/2026.