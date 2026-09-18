Hà Nội tổ chức cuộc thi Sáng tạo trẻ năm 2026

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND về tổ chức cuộc thi Sáng tạo trẻ Hà Nội năm 2026.

Cuộc thi hướng tới học sinh, sinh viên, thanh niên và các tổ chức, cá nhân trẻ, nhằm tạo môi trường để phát huy tư duy sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, cuộc thi được chia thành 2 bảng. Trong đó, bảng A dành cho học sinh cấp trung học phổ thông hoặc học sinh theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục. Bảng B dành cho sinh viên trình độ đại học, cao đẳng và người học trình độ trung cấp tại các học viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm, tập thể.

Nội dung dự thi gồm 4 nhóm lĩnh vực gồm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và đô thị thông minh; môi trường, sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học; chế tạo, tự động hóa, vật liệu mới và sản xuất thông minh; công nghiệp văn hóa số, du lịch thông minh, giáo dục và các giải pháp vì cộng đồng.

Thành phố khuyến khích các sản phẩm, giải pháp tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn của Hà Nội, đặc biệt là các bài toán lớn, công nghệ chiến lược và những lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Thí sinh có thể lựa chọn các vấn đề do ban tổ chức tổng hợp, giới thiệu hoặc tự đề xuất vấn đề phù hợp với nội dung cuộc thi.

Cuộc thi Sáng tạo trẻ Hà Nội năm 2026 dành cho học sinh, sinh viên và người trẻ, tập trung vào các giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết vấn đề thực tiễn. Ảnh minh hoạ: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 5/10 đến hết ngày 10/10. Dự kiến việc đánh giá, lựa chọn hồ sơ hoàn thành trước ngày 20/10. Quá trình đánh giá có sự tham gia của giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực dự thi.

Từ ngày 21/10 đến ngày 15/11, các hồ sơ được lựa chọn sẽ được kết nối với giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp và các nguồn lực phù hợp để tư vấn, phản biện và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm.

Hoạt động cố vấn, hỗ trợ không được thay thế phần đóng góp trí tuệ của thí sinh, không tạo lợi thế không công bằng giữa các thí sinh và phải tuân thủ các nguyên tắc về bảo mật, sở hữu trí tuệ.

Vòng chung kết sẽ diễn ra trong tháng 11/2026, gồm các hoạt động chấm thi, trình bày, giới thiệu và trình diễn sản phẩm. Các sản phẩm có tiềm năng cũng được kết nối với nhà khoa học, doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu ứng dụng, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư và các nguồn lực phù hợp.

Lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 hoặc tháng 12/2026 tại Hà Nội. Cơ cấu giải thưởng gồm một Giải Đặc biệt cho toàn bộ cuộc thi. Mỗi bảng dự thi có một Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 4 Giải Khuyến khích. Ban tổ chức không bắt buộc trao đủ số lượng giải nếu sản phẩm dự thi không đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu về chất lượng theo thể lệ.

Sau cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn, phân loại các sản phẩm có tiềm năng để tiếp tục kết nối với các hoạt động cố vấn, ươm tạo, thử nghiệm; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, doanh nghiệp, kết nối nhà đầu tư và thị trường. Các sản phẩm đáp ứng đầy đủ điều kiện có thể được xem xét kết nối với các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND và các quy định có liên quan.

Hà Anh