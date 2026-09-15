Hà Nội tổ chức cuộc thi Sáng tạo trẻ năm 2026

Cuộc thi nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên, thanh niên và các tổ chức, cá nhân trẻ phát huy tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để giải quyết những vấn đề thực tiễn của đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Thông qua cuộc thi, thành phố hướng tới phát hiện, lựa chọn những cá nhân, nhóm có năng lực nổi trội cùng các ý tưởng, giải pháp, mô hình, sản phẩm có tiềm năng để tư vấn, hoàn thiện và kiểm chứng ở mức độ phù hợp. Đồng thời, từng bước hình thành hệ sinh thái sáng tạo trẻ của Thủ đô, kết nối học sinh, sinh viên với giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, đơn vị có nhu cầu ứng dụng và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Cuộc thi được tổ chức thành 2 bảng. Bảng A dành cho học sinh cấp trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục. Bảng B dành cho sinh viên trình độ đại học, cao đẳng và người học trình độ trung cấp tại các học viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thí sinh tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm, tập thể; số lượng thành viên nhóm, tập thể và các điều kiện cụ thể được quy định tại Thể lệ Cuộc thi.

Nội dung dự thi tập trung vào 4 lĩnh vực: Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và đô thị thông minh; môi trường, sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học; chế tạo, tự động hóa, vật liệu mới và sản xuất thông minh; công nghiệp văn hóa số, du lịch thông minh, giáo dục và giải pháp vì cộng đồng.

Thành phố khuyến khích các sản phẩm, giải pháp hướng tới giải quyết những vấn đề thực tiễn của Thủ đô, nhất là các bài toán lớn, công nghệ chiến lược và những lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Thí sinh có thể lựa chọn các vấn đề do Ban Tổ chức tổng hợp, giới thiệu hoặc tự đề xuất vấn đề phù hợp với cuộc thi.

Cuộc thi được phát động trong tháng 9-2026. Trong giai đoạn này, Ban Tổ chức sẽ được thành lập, ban hành Thể lệ, Quy chế chấm thi, tiêu chí, thang điểm; đồng thời tuyên truyền, phổ biến cuộc thi và kết nối mạng lưới giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo cùng các nguồn lực phù hợp để đồng hành.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 5-10 đến hết ngày 10-10-2026; dự kiến hoàn thành đánh giá, lựa chọn hồ sơ trước ngày 20-10-2026. Việc đánh giá có sự tham gia của giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực dự thi.

Từ ngày 21-10 đến ngày 15-11-2026, các hồ sơ được lựa chọn sẽ được kết nối với giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp và các nguồn lực phù hợp để tư vấn, phản biện, hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm. Hoạt động cố vấn, hỗ trợ không được thay thế phần đóng góp trí tuệ của thí sinh, không tạo lợi thế không công bằng và phải tuân thủ các nguyên tắc về bảo mật, sở hữu trí tuệ.

Vòng chung kết dự kiến tổ chức trong tháng 11-2026, với các hoạt động chấm thi, trình bày, giới thiệu, trình diễn sản phẩm và kết nối những sản phẩm có tiềm năng với nhà khoa học, doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu ứng dụng, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư và các nguồn lực phù hợp. Lễ tổng kết, trao giải dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 hoặc tháng 12-2026 tại Hà Nội.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 Giải Đặc biệt cho toàn bộ cuộc thi. Mỗi bảng dự thi có 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 4 Giải Khuyến khích.

Sau cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn, phân loại các sản phẩm có tiềm năng để tiếp tục kết nối với hoạt động cố vấn, ươm tạo, thử nghiệm, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường. Những sản phẩm đáp ứng đầy đủ điều kiện có thể được xem xét kết nối với các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND và các quy định có liên quan.