Hà Nội tổ chức concert quy mô 50.000 người chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Khoảnh khắc đầy xúc động và tự hào trong concert 'Tổ quốc trong tim.' (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra từ 20 giờ ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội, với quy mô khoảng 50.000 người.

Theo Kế hoạch tổ chức do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, chương trình sẽ tái hiện dòng chảy liên tục của văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai; kết nối di sản truyền thống với sáng tạo đương đại, kết hợp nghệ thuật dân tộc với công nghệ sân khấu hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, có chiều sâu tư tưởng và sức lan tỏa xã hội.

Chương trình có thời lượng 120 phút, kết hợp nghệ thuật truyền thống, đương đại và công nghệ sân khấu hiện đại, có các màn pháo hoa đan xen.

Sẽ có hơn 38.000 vé miễn phí được phát hành, trong đó có 10.500 vé dành cho Nhân dân các phường: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Tây Tựu, Dương Nội, Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Ngọc Hà, Ba Đình, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Khương Đình.

Mỗi phường sẽ có 500 giấy mời, riêng phường Từ Liêm có 1.000 giấy mời. Cùng đó là 7.000 vé mời cho các tầng lớp Nhân dân thông qua các nền tảng trực tuyến.

Số vé còn lại phân bổ về các đơn vị ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội và các khối lực lượng, đoàn viên, tình nguyện viên…

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng, truyền trực tiếp sự kiện trên các kênh, nền tảng của cơ quan và lắp đặt một số màn hình LED phục vụ nhân dân vùng xa trung tâm.

Quần chúng Nhân dân sắp được thưởng thức concert quốc gia quy mô lớn nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Để bảo đảm chất lượng chương trình, Ban Tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, định hướng, kiểm tra toàn diện nội dung; thẩm định kịch bản, nội dung. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm điều kiện tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đồng thời huy động 200 chiến sỹ tham gia biểu diễn trong chương trình.

Bộ Công an xây dựng phương án bảo vệ an toàn; phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và huy động 300 học viên cảnh sát nhân dân tham gia màn trống hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp hướng dẫn chuyên môn, rà soát kịch bản, bảo đảm sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; cung cấp bộ nhận diện, biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam để sử dụng thống nhất trong tổ chức, trang trí, tuyên truyền và quảng bá.

Ở cấp thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội xây dựng kế hoạch chi tiết, kịch bản nghệ thuật tổng thể, phương án dàn dựng, tổ chức luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt và biểu diễn; đồng thời thực hiện trang trí, tuyên truyền trực quan tại địa điểm tổ chức và một số tuyến đường, phố.

Theo kế hoạch, thời gian thi công, tập luyện và sơ duyệt chương trình diễn ra từ ngày 9/11 đến 21/11. Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức tổng duyệt các phương án vào 16h ngày 22/11./.

Kế hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Quyết định số 1111/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026-2030; Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Chương trình góp phần kết nối Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa các giá trị văn hóa trong cộng đồng. Qua đó, sự kiện khắc họa hình ảnh Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và sáng tạo, là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển.