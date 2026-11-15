Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật 'Triệu trái tim, một niềm tin'

Dự chương trình có ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu diễn văn kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh, cách đây 96 năm, ngày 18-11-1930, Hội Phản đế Đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ra đời, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong sự nghiệp tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bà Bùi Huyền Mai - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trải qua 96 năm, với những tên gọi và hình thức tổ chức khác nhau, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, quy tụ sức mạnh của lòng yêu nước và ý chí đoàn kết dân tộc; góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước và những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

"Lịch sử ấy khẳng định một chân lý sâu sắc: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn và là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam", bà Bùi Huyền Mai nói.

Các đại biểu tham dự chương trình

Trong hành trình vẻ vang ấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội luôn tự hào dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân Thủ đô, vun đắp truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình; phát huy tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo vô tận và những đóng góp của các tầng lớp Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô yêu dấu.

Theo bà Bùi Huyền Mai, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của Thủ đô và đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội xác định trách nhiệm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần tự quản và khát vọng cống hiến của mỗi người dân Thủ đô.

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình

"Mỗi khu dân cư thêm đoàn kết, mỗi gia đình thêm hạnh phúc, mỗi người dân thêm tin tưởng và trách nhiệm - chính là nền tảng vững chắc để xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc", Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khẳng định.

Thông điệp ấy cũng là tinh thần xuyên suốt của chương trình chính luận nghệ thuật “Hà Nội - Triệu trái tim, một niềm tin”. Thông qua sự kết hợp giữa các tiết mục nghệ thuật và nội dung chính luận, chương trình tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tri ân những thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.