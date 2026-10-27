UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 410/KH-UBND ngày 22/10/2026 về tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, gắn với chuỗi hoạt động Tuần lễ Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô 50.000 người tại sân Mỹ Đình. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội. Thời lượng tổ chức tối đa 120 phút, dự kiến thu hút khoảng 50.000 người tham dự.

Sự kiện do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội chủ trì, với sự phối hợp của các cơ quan Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng những đơn vị liên quan.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được giao chủ trì thực hiện chương trình, phối hợp với cơ quan quản lý văn hóa và các đơn vị tổ chức.

Hàng nghìn nghệ sĩ tham gia, kết hợp trình diễn pháo hoa

Theo kế hoạch, chương trình được xây dựng với quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật truyền thống, âm nhạc đương đại và công nghệ sân khấu hiện đại.

Đáng chú ý, sự kiện dự kiến có sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp cùng hơn 2.800 đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Các tiết mục nổi bật gồm màn hợp xướng, tương tác nghệ thuật quy mô lớn mang tên “Hoa mặt trời” và phần trình diễn trống hội với sự góp mặt của 300 chiến sĩ Cảnh sát nhân dân.

Bên cạnh những tiết mục nghệ thuật, Hà Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa đan xen trong chương trình và màn pháo hoa khi kết thúc sự kiện, với tổng thời lượng không quá 15 phút.

Chương trình bắt đầu bằng phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sau đó là các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng theo chủ đề xuyên suốt.

Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt diễn ra lúc 19h ngày 19/11, tổng duyệt vào 19h ngày 22/11, trước khi chương trình chính thức tổ chức tối 24/11.

Dự kiến phát hành 7.000 vé mời trực tuyến cho người dân

Một nội dung đáng chú ý là Ban tổ chức dự kiến dành khoảng 7.000 vé mời để người dân và du khách đăng ký tham dự thông qua các nền tảng trực tuyến.

Ngoài thành phần đại biểu Trung ương, thành phố, các cơ quan, tổ chức và lực lượng tham gia chương trình, sự kiện còn có sự hiện diện của đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), đồng thời phát trên các kênh truyền hình và nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Đặc biệt, thành phố dự kiến lắp đặt một số màn hình LED tại những khu vực xa trung tâm để phục vụ người dân theo dõi chương trình.

Nguồn kinh phí tổ chức được bố trí từ ngân sách thành phố và các nguồn xã hội hóa theo quy định.

Tôn vinh những giá trị văn hóa Việt Nam

Theo UBND TP. Hà Nội, chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW và Chỉ thị số 35/CT-TTg, tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Thông qua các hoạt động nghệ thuật, chương trình hướng tới tái hiện dòng chảy văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại, kết nối những giá trị di sản với tinh thần sáng tạo của thế hệ hôm nay.

Đồng thời, sự kiện góp phần giới thiệu hình ảnh Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và sáng tạo, là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Việc tổ chức chương trình cũng nhằm tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động từ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Thành phố yêu cầu công tác tổ chức phải bảo đảm trang trọng, chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng thời chú trọng an ninh, an toàn, hiệu quả sử dụng nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo người dân tham gia, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Ngày 24/11/2026 cũng đánh dấu năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, với mục tiêu từng bước đưa ngày hội trở thành hoạt động văn hóa có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống cộng đồng.