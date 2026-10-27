Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại sân Mỹ Đình

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Kế hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026-2030; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Chương trình kết hợp nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đương đại và công nghệ sân khấu hiện đại, có các màn pháo hoa đan xen và kết thúc chương trình. Ảnh minh họa: Tuấn Huy

Chương trình nhằm khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước; tôn vinh những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam.

Thông qua chương trình nghệ thuật đặc biệt, Hà Nội hướng tới tái hiện dòng chảy liên tục của văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai; kết nối di sản truyền thống với sáng tạo đương đại, kết hợp nghệ thuật dân tộc với công nghệ sân khấu hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, có chiều sâu tư tưởng và sức lan tỏa xã hội.

Chương trình đồng thời góp phần kết nối Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, hình thành chuỗi hoạt động có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa các giá trị văn hóa trong cộng đồng. Qua đó, sự kiện khắc họa hình ảnh Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và sáng tạo, là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ 20h ngày 24/11, thời lượng tối đa 120 phút, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng, truyền trực tiếp sự kiện trên các kênh, nền tảng của cơ quan và lắp đặt một số màn hình LED phục vụ nhân dân vùng xa trung tâm...