Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước đã cùng Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác viết nên những chiến công vang dội. Trong thời bình, ông tiếp tục tìm kiếm hài cốt đồng đội, gìn giữ ký ức chiến trường qua văn chương, thơ ca và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Kỷ niệm 10 năm ngày ông qua đời là dịp tưởng nhớ một người chỉ huy kiên trung, nghĩa tình và người chồng trách nhiệm, người cha mẫu mực.