Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026
Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào 20h ngày 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, quy mô khoảng 50.000 người. Chương trình kết hợp nghệ thuật truyền thống, đương đại và công nghệ sân khấu hiện đại, với các màn pháo hoa đặc sắc, góp phần tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-to-chuc-chuong-trinh-nghe-thuat-dac-biet-chao-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-2026-1763146.html