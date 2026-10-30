Hà Nội: Tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 sẽ có các màn pháo hoa đan xen (Ảnh: M.H).

Chương trình nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026-2030 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Thông qua chương trình, thành phố hướng tới tôn vinh những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước.

Nội dung nghệ thuật được xây dựng theo hướng tái hiện dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai, kết nối di sản truyền thống với sáng tạo đương đại, kết hợp nghệ thuật dân tộc và công nghệ sân khấu hiện đại. Các màn pháo hoa được bố trí đan xen và vào thời điểm kết thúc, góp phần tạo điểm nhấn cho sự kiện.

Chương trình cũng hướng tới kết nối Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết, đưa các giá trị văn hóa lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Qua đó, Hà Nội tiếp tục quảng bá hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và sáng tạo.

Theo kế hoạch, chương trình có thời lượng tối đa 120 phút, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng, truyền trực tiếp sự kiện trên các kênh, nền tảng của cơ quan; đồng thời lắp đặt một số màn hình LED để phục vụ người dân ở khu vực xa trung tâm.

Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp bảo đảm điều kiện tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, huy động 200 chiến sĩ tham gia biểu diễn.

Bộ Công an xây dựng phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự và huy động 300 học viên cảnh sát nhân dân tham gia màn trống hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp hướng dẫn chuyên môn, rà soát kịch bản, bảo đảm sự hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại; cung cấp bộ nhận diện, biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam phục vụ công tác tổ chức, trang trí, tuyên truyền và quảng bá.

Ở cấp thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội xây dựng kế hoạch chi tiết, kịch bản nghệ thuật tổng thể, phương án dàn dựng; tổ chức luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt và biểu diễn.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan, gồm Sở Y tế, Sở Xây dựng, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội, phối hợp thực hiện nhiệm vụ được phân công, bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông, y tế và vệ sinh môi trường.

Theo kế hoạch, thời gian thi công, tập luyện và sơ duyệt chương trình diễn ra từ ngày 9/11 đến 21/11. UBND thành phố tổ chức tổng duyệt các phương án vào 16h ngày 22/11, yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ tham gia đầy đủ và báo cáo phương án theo quy định.