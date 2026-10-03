Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, hôm nay, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Hoạt động này mở đầu chuỗi sự kiện nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong bảo tồn, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, lan tỏa tinh thần hưởng ứng trong cộng đồng.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định: “Văn hóa không chỉ hiện diện trong di tích, lễ hội hay tác phẩm nghệ thuật mà phải khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy toàn xã hội thực hành lối sống văn hóa, văn minh; tạo môi trường thuận lợi để người dân được trực tiếp tham gia bảo tồn, gìn giữ, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa”.

Theo bà, TP Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức tổng thể nhiều hoạt động nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện của từng địa phương để nhân dân được tham gia rộng rãi và thụ hưởng những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

Để Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, các giá trị văn hóa được gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa, bà Hà đề nghị các sở, ngành và địa phương xây dựng và triển khai các hoạt động hưởng ứng phù hợp với chức năng, điều kiện của đơn vị đồng thời xây dựng môi trường làm việc văn minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và văn hóa phục vụ nhân dân; bố trí và huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, không gian công cộng để phục vụ nhân dân…

Đối với đội ngũ trí thức, nghệ sĩ, nghệ nhân, các chủ thể sáng tạo tiếp tục đóng góp tài năng, tâm huyết qua các tác phẩm, sản phẩm văn hóa có giá trị, tích cực truyền dạy di sản, bồi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ giúp các giá trị truyền thống luôn kết nối bền chặt với cuộc sống hiện đại.

Ngoài ra, bà Hà cũng đề nghị mỗi người dân Thủ đô, mỗi gia đình tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương, bảo vệ di tích, giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp và ứng xử văn minh nơi công cộng. Giới trẻ cần chủ động tìm hiểu, phát huy sáng tạo và tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam, văn hóa Thăng Long - Hà Nội đến bạn bè trong nước và quốc tế.

NSND Thu Hiền biểu diễn tại chương trình nghệ thuật chào mừng.

Trong khuôn khổ chương trình còn có lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hà Nội với 10 tỉnh, thành phố về việc tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP Huế và TP Cần Thơ.

Điểm nhấn của lễ phát động là chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo mạch nội dung từ vẻ đẹp thống nhất của đất nước đến bản sắc văn hóa 3 miền, trong đó tập trung khắc họa nét riêng của Thăng Long - Hà Nội. Cùng với các tiết mục của nghệ sĩ chuyên nghiệp, sẽ diễn ra phần trình diễn, giao lưu văn hóa cộng đồng, giới thiệu nghệ thuật truyền thống của nhiều dân tộc như Ba Na, Gia Rai, Ê Đê, Tày, Thái, Dao, Khmer...

Trong hai ngày 3 và 4/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra các hoạt động văn hóa sôi nổi.

Trong 2 ngày 3 và 4/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có các hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm văn hóa; giới thiệu các không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội và 20 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội. Nhân dân và du khách có cơ hội trực tiếp tham gia, tìm hiểu và trải nghiệm các giá trị văn hóa cùng nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng các dân tộc.

Từ ngày 21-24/11, chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội sẽ diễn ra ở không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

NSND Thu Hiền biểu diễn tại lễ phát động

Ảnh: Duy Khánh

Video: T.Lê