Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam'

Theo Kế hoạch số 358/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, chương trình được tổ chức nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc, phát huy vai trò của cộng đồng, đồng thời tăng cường kết nối giữa Hà Nội với các địa phương trong bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Hoạt động được triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Lễ phát động dự kiến diễn ra lúc 8h30 ngày 3/10 tại Sân khấu Làng III, với khoảng 450-500 đại biểu tham dự. Ảnh: Hoàng Lân

Lễ phát động dự kiến diễn ra lúc 8h30 ngày 3/10 tại Sân khấu Làng III, với khoảng 450-500 đại biểu tham dự. Thành phần gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ban, bộ, ngành, đoàn thể; đại biểu Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ.

Chương trình kéo dài khoảng 90 phút, gồm nghệ thuật chào mừng, nghi lễ chào cờ, ký kết Quy chế phối hợp giữa Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố và nghi thức phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026. Điểm nhấn là các tiết mục do nghệ nhân, đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam biểu diễn.

Trong hai ngày 3 và 4/10, tại khu các làng dân tộc sẽ diễn ra nhiều hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa cộng đồng, giới thiệu nghệ thuật truyền thống của các dân tộc Ba Na, Gia Rai, Ê Đê, Tày, Thái, Dao, Tà Ôi, Cơ Tu, Khmer... với các loại hình như cồng chiêng, múa xoang, đàn Tơ rưng, hát Then, đàn Tính, múa chuông, múa Thái, dân ca, dân vũ và xòe cộng đồng.

Chương trình tổ chức 26 không gian văn hóa, gồm 6 không gian Thăng Long - Hà Nội và 20 gian hàng quảng bá, trưng bày sản phẩm làng nghề, phố nghề và sản phẩm OCOP của Hà Nội. Sáu không gian mang chủ đề văn hóa nghệ thuật truyền thống, “Thu Hà Nội”, làng nghề - phố nghề, thư pháp Thăng Long, lụa Vạn Phúc và ẩm thực Tràng An.

Thông qua các hoạt động trình diễn, trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm, chương trình tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, thực hành và sáng tạo văn hóa; đồng thời tôn vinh nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng đang gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc.

Qua đó, Hà Nội tiếp tục tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh Thủ đô và văn hóa Việt Nam, gắn văn hóa với phát triển du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa.