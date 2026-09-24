Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm dịp 20/10 gắn với 'Tháng nghe phụ nữ nói'

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu tại hội nghị

Hơn 138.000 phụ nữ Hà Nội được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế

Ngày 24/9, Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban Chủ tịch Hội LHPN xã, phường và đơn vị trực thuộc, đánh giá kết quả công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Hội LHPN TP Hà Nội, trong 9 tháng, các cấp Hội đã hoàn thành 3 công trình, phần việc đăng ký với Trung ương Hội và 270 công trình, phần việc tại cơ sở, với tổng kinh phí hơn 18,79 tỷ đồng. Các hoạt động tập trung vào xây, sửa "Mái ấm tình thương", bảo vệ môi trường, xây dựng cộng đồng văn minh và an sinh xã hội.

Quang cảnh hội nghị

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, chào mừng các sự kiện chính trị và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV được triển khai trên toàn thành phố. Chương trình đồng diễn dân vũ thu hút hơn 30.000 hội viên phụ nữ; các chương trình truyền thông, tọa đàm về chuyển đổi số, an toàn thực phẩm, phòng chống mua bán người được tổ chức trực tiếp và trên nền tảng số.

Trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Thành Hội đã tham mưu triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035", hỗ trợ thành lập 3 hợp tác xã do phụ nữ quản lý, điều hành. Các cấp Hội đăng ký giúp 1.675 hộ cận nghèo, hộ khó khăn nâng cao mức sống.

Đến ngày 31/8, các cấp Hội đang quản lý nguồn vốn hơn 11.273 tỷ đồng, hỗ trợ 138.523 hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, tăng hơn 716 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 9 tháng, toàn thành phố phát triển thêm 6.745 hội viên, nâng tổng số hội viên đang được quản lý lên 784.666 người. Các cấp Hội cũng tăng cường giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và tham gia giải quyết các vấn đề dân sinh tại địa phương.

Hà Nội gắn hoạt động 20/10 với "Tháng nghe phụ nữ nói"

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho rằng, thước đo quan trọng đối với hoạt động Hội là sự ghi nhận của hội viên, phụ nữ và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong quý IV, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh đề nghị các cấp Hội tập trung triển khai các hoạt động chào mừng 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 gắn với "Tháng nghe phụ nữ nói"; tổ chức đồng diễn dân vũ tại 126 xã, phường theo hướng thiết thực, tiết kiệm, tạo khí thế chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 gắn với "Tháng nghe phụ nữ nói"

Theo đó, các cấp Hội cần quan tâm tri ân, tôn vinh cán bộ chi, tổ phụ nữ và cán bộ Hội qua các thời kỳ; tiếp tục hỗ trợ, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và quản lý hiệu quả các nguồn vốn vay.

Đồng thời, chương trình "Mẹ đỡ đầu" cần được duy trì, trong đó các cấp Hội cần kịp thời trao quà Trung thu trị giá 1 triệu đồng/suất từ nguồn kinh phí của thành phố cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được Hội phụ nữ đỡ đầu.

Về xây dựng tổ chức Hội, bà Lê Kim Anh đề nghị các đơn vị rà soát, nắm chắc tình hình hội viên, phát hiện và giới thiệu những tập thể, cá nhân, mô hình và gương phụ nữ tiêu biểu. Đặc biệt, thời gian từ nay đến cuối năm, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát các chỉ tiêu thi đua, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.