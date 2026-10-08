Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Pháo hoa trên bầu trời Hà Nội. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) tại thủ đô Hà Nội, thành phố tổ chức 3 điểm bắn, tương ứng 3 trận địa, kết hợp pháo hoa tầm cao, pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật.

Bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 10/10

Hà Nội tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa, tương ứng 3 trận địa, trong đó trận địa số 1 đặt trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm; trận địa số 2 tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp Hồ Tây, phường Tây Hồ; trận địa số 3 tại hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

Tổng số pháo hoa nổ tầm cao là 4.025 quả, trong đó trận địa phường Hoàn Kiếm 1.725 quả, phường Tây Hồ 1.800 quả và phường Hà Đông 500 quả. Pháo hoa nổ tầm thấp gồm 1.175 quả và 110 giàn; ngoài ra có 200 quả pháo nổ nước tại trận địa phường Tây Hồ. Hỏa thuật gồm 1.280 giàn, trong đó 350 giàn bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm, 900 giàn trên mặt Hồ Tây và 30 giàn trên bờ mặt đất hồ Văn Quán.

Thời gian triển khai xây dựng các trận địa từ ngày 7/10 đến ngày 10/10. Thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 10/10.

Hoạt động bắn pháo hoa nhằm khơi dậy niềm tự hào, khí thế hào hùng oanh liệt, giá trị và ý nghĩa lịch sử vẻ vang, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; tạo động lực, khí thế xây dựng Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng: Thủ đô Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc; cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển hùng cường và thịnh vượng.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc

Trong tháng 10, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Thành phố tổ chức Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 từ ngày 9-11/10 và Festival Thu Hà Nội năm 2026 từ ngày 16 đến 18/10, tạo thêm các không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, du lịch cho người dân và du khách.

Pano "Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày giải phóng Thủ đô" cỡ lớn bố trí trước khu vực Cột cờ Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đáng chú ý, hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm trong hai ngày 9 và 10/10, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Ngày 9/10, chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng theo hình thức bán vé được định hướng trở thành sự kiện âm nhạc quốc tế, quy tụ các tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, kết nối tinh hoa âm nhạc đương đại với những giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Ngày 10/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bản giao hưởng Hà Nội" được tổ chức chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Chương trình tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của Hà Nội qua âm nhạc, sân khấu, từ mùa Thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cùng tối 10/10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu diễn ra chương trình nghệ thuật "80 năm-Vang mãi bản hùng ca Hà Nội," kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946-19/10/2026). Chương trình tái hiện chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô, qua đó tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã cống hiến vì bình yên của Hà Nội, đồng thời giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Các nhà hát, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố cũng tổ chức nhiều chương trình phục vụ nhân dân và du khách. Vào 20 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy từ ngày 2 đến 31/10, Nhà hát Kịch, Nhà hát Chèo và Nhà hát Cải lương Hà Nội giới thiệu nhiều tác phẩm, chương trình nghệ thuật chất lượng cao như "Huyền tích Hồ Gươm," "Nét duyên chèo Hà Thành," "Quan Âm Thị Kính," "Người con gái Hà Thành."

Panô chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trên phố Hoàng Diệu. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trong tối 9 và 10/10, các đơn vị nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng loạt biểu diễn tại nhiều địa điểm ở trung tâm thành phố và các xã, phường như Vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Tây Tựu, các xã Trung Giã, Hoài Đức, Yên Lãng, Quảng Oai, Xuân Mai và Hương Sơn.

Thành phố cũng tổ chức 40 buổi chiếu phim lưu động và 15 buổi chiếu phim tại các rạp nhân dịp kỷ niệm./.