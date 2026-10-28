Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Hà Nội bắn pháo hoa tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Theo Báo điện tử Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 410/KH-UBND về tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm 2026.

Chương trình nhằm khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước; tôn vinh những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, kết tinh trong truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, bản sắc và cốt cách con người Việt Nam.

Thông qua chương trình nghệ thuật đặc biệt, Hà Nội hướng tới tái hiện dòng chảy liên tục của văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai; kết nối di sản truyền thống với sáng tạo đương đại, kết hợp nghệ thuật dân tộc với công nghệ sân khấu hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, có chiều sâu tư tưởng và sức lan tỏa xã hội.

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nhân dịp ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh minh họa: TL

Chương trình đồng thời góp phần kết nối ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa các giá trị văn hóa trong cộng đồng. Qua đó, sự kiện khắc họa hình ảnh Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và sáng tạo, là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Chương trình sẽ diễn ra từ 20h ngày 24/11/2026, thời lượng tối đa không quá 120 phút, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng, truyền trực tiếp sự kiện trên các kênh, nền tảng của cơ quan và lắp đặt một số màn hình LED phục vụ nhân dân vùng xa trung tâm.

Theo kế hoạch, thời gian thi công, tập luyện và sơ duyệt chương trình diễn ra từ ngày 9-21/11, UBND thành phố tổ chức tổng duyệt các phương án vào 16h ngày 22/11.

Ngày Văn hóa Việt Nam người lao động được nghỉ 1 ngày

Theo Công văn 10065/VPCP-KGVX về phương án nghỉ một số dịp Lễ, Tết năm 2026 và năm 2027, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ 01 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Theo đó, ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ một ngày.

Năm 2026, ngày Văn hóa Việt Nam sẽ rơi vào Thứ Ba, ngày 24/11/2026.