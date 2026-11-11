Hà Nội tổ chức 150 hoạt động tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Ảnh minh họa.

Ngày 11/11, Sở VH,TT&DL Hà Nội cho biết, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026 dự kiến tổ chức 150 hoạt động tại 5 cụm không gian lớn, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 21 quốc gia.

Nhiều di tích, công trình kiến trúc và không gian công cộng của Thủ đô sẽ trở thành địa điểm trưng bày, trình diễn và trải nghiệm nghệ thuật.

Đình Nam Hương là 1 trong 13 địa điểm diễn ra “Chuyện nghề trong phố” - Ảnh: BTC.

Lễ hội tập trung vào 5 cụm hoạt động gồm: Chuyện nghề trong phố, Đại triển lãm Chợ Đồng Xuân, Quảng trường Sáng tạo, Hà Nội Sáng Đèn và Mầm Sáng tạo tại Công viên Thống Nhất. Các hoạt động hướng đến kết nối di sản kiến trúc, làng nghề truyền thống với những thực hành nghệ thuật đương đại.

Tại chương trình “Chuyện nghề trong phố”, 13 địa điểm gồm các đình thờ tổ nghề trong khu phố cổ cùng Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Hội quán Phúc Kiến sẽ tổ chức triển lãm, hoạt động trải nghiệm. Qua câu chuyện về các làng nghề, phố nghề, tổ nghề và hoạt động giao thương của Thăng Long – Kẻ Chợ, chương trình mở ra cơ hội để nghệ nhân và nghệ sĩ đương đại gặp gỡ, trao đổi và sáng tạo trên nền tảng di sản.

Chợ Đồng Xuân, nơi diễn ra nhiều hoạt động trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, nổi bật là triển lãm “Chạm Đồng Xuân” - Ảnh: BTC.

Tại chợ Đồng Xuân, triển lãm “Chạm Đồng Xuân” giới thiệu 25 tác phẩm nghệ thuật đa giác quan của nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Các workshop, lớp học thực hành và triển lãm cũng được tổ chức tại chợ và khu vực lân cận, đưa hoạt động sáng tạo vào không gian giao thương truyền thống.

Quảng trường Sáng tạo phía Đông hồ Hoàn Kiếm là nơi diễn ra triển lãm nghệ thuật Art Hanoi 2026, trưng bày các tác phẩm đương đại, sắp đặt ngoài trời và hoạt động trải nghiệm. Đây cũng là một trong những nỗ lực thúc đẩy thị trường mỹ thuật, tăng kết nối giữa nghệ sĩ, không gian nghệ thuật và nhà sưu tập.

Quảng trường Sáng tạo, một trong 5 cụm chính của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, trong đó có Lễ khai mạc và Triển lãm nghệ thuật Art Hanoi 2026 - Ảnh: BTC.

Cụm “Hà Nội Sáng Đèn” đưa nghệ thuật đến các nhà hát, sân khấu cộng đồng và những địa điểm tiềm năng như Tháp nước Hàng Đậu, chợ Đồng Xuân. Chuỗi chương trình mở đầu ngày 13/11 bằng đêm diễn “Thăng Long Kẻ Nghệ” tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, đồng thời khai mạc lễ hội.

Tại Công viên Thống Nhất, “Mầm Sáng tạo” dành không gian cho triển lãm, tác phẩm nghệ thuật, các pavilion Mây và Kén cùng hoạt động thực hành, trải nghiệm dành cho nhiều nhóm công chúng.

Ngoài 5 cụm chính, các hoạt động cộng hưởng còn diễn ra tại bảo tàng, trường đại học, thư viện và những địa điểm thuộc Mạng lưới các không gian sáng tạo Hà Nội.