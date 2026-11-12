Hà Nội tính toán khai thác không gian ngầm

Đấu thầu không chỉ là quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, mà còn là cơ chế phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội. Từ những bất cập trong thực tiễn, các đại biểu Quốc hội đề nghị sửa đổi Luật Đấu thầu theo hướng bảo đảm cạnh tranh thực chất, kiểm soát chặt chẽ chỉ định thầu và đề cao trách nhiệm giải trình, qua đó phòng ngừa thất thoát, lãng phí.