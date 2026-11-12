Hà Nội tính toán khai thác không gian ngầm
Việc Hà Nội tính toán khai thác không gian ngầm tại các công viên, vườn hoa để xây dựng bãi đỗ xe được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt chỗ đỗ phương tiện tại khu vực nội đô, đồng thời sử dụng hiệu quả hơn quỹ đất đô thị. Tuy nhiên, công viên vốn là không gian xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống người dân.
Làm thế nào để hài hòa giữa mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông tĩnh với yêu cầu bảo tồn cảnh quan, môi trường và lợi ích công cộng? Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội có cuộc trao đổi với KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, về vấn đề này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-tinh-toan-khai-thac-khong-gian-ngam-246261112133536102.htm