Hà Nội tính tỉa chùm hoa sữa, giữ cây nhưng giảm nỗi khổ của người sống bên cây

Tại chung cư CT1 Bắc Linh Đàm, phường Định Công, có gia đình phải đóng cửa đúng lúc muốn mở cửa cho nhà thông thoáng. Cư dân Nguyễn Tư cho biết, căn hộ tầng ba của ông bị những cây hoa sữa bao quanh; mùi nồng nhất khoảng 21-22h, khi gia đình chuẩn bị ngủ.

Ban quản lý chung cư đã thử phun nước lên cây sau phản ánh của cư dân. Nhưng cách làm này chỉ giúp giảm mùi trong thời gian ngắn. Khi đêm xuống, mùi hoa lại trở nên đậm đặc.

Hoa sữa nở rộ trên phố Nguyễn Du, tạo nên hương thơm đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Ảnh: Tuấn Đông

Giảm mùi ngay trong mùa hoa, không chờ phương án dài hạn

Thông tin công bố sáng 15.10 cho thấy Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu kiểm tra những nơi trồng hoa sữa dày, đặc biệt gần nhà ở, trường học, bệnh viện và khu vực có nhiều kiến nghị.

Biện pháp trước mắt được xem xét là cắt tỉa hợp lý các chùm hoa ở vị trí cần thiết. Yêu cầu đi kèm rất rõ: Phải đúng kỹ thuật, không làm tổn hại sự phát triển, hình dáng và độ an toàn của cây; không sử dụng hóa chất hoặc cách xử lý có nguy cơ gây hại cho người dân, môi trường.

Điểm đáng chú ý nằm ở đối tượng xử lý: Chùm hoa, mật độ và vị trí cây. Đây là cách tiếp cận khác với việc đặt người dân trước hai lựa chọn cực đoan: hoặc chấp nhận mùi hương quá nồng, hoặc loại bỏ loài cây gắn với hình ảnh Hà Nội.

Một cây tạo bóng mát cho phố nhưng trồng sát cửa sổ phòng ngủ có thể được cảm nhận rất khác với cây đứng trong không gian rộng. Bởi vậy, tình yêu dành cho hoa sữa không thể thay thế việc khảo sát điều kiện sống quanh từng hàng cây.

Trước ngày 26.10 phải đề xuất phương án điều chỉnh

Với giải pháp lâu dài, các địa phương phải thống kê hiện trạng, xem xét dịch chuyển một phần cây ở nơi quá dày sang vị trí phù hợp và đề xuất cây thay thế. Hồ sơ cần xác định nơi tiếp nhận, điều kiện kỹ thuật, khả năng sống sau di dời và cách chăm sóc.

Hà Nội dự kiến rà soát, cắt tỉa chùm hoa sữa tại những vị trí gần nhà ở, trường học, bệnh viện và khu vực có nhiều phản ánh của người dân. Ảnh: Tuấn Đông

Các phương án phải gửi về Sở Xây dựng trước ngày 26.10. Việc dịch chuyển chỉ được triển khai sau khi hoàn tất thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Thành phố không chủ trương di dời, thay thế đồng loạt khi thiếu căn cứ.

Như vậy, yêu cầu rà soát chưa đồng nghĩa với việc một hàng cây cụ thể đã có quyết định di dời. Người dân cũng không nên hiểu đây là việc cho phép tự ý cắt cành, xử lý hoa hoặc can thiệp vào cây xanh công cộng.

Người dân có thể đóng góp bằng cách phản ánh chính xác vị trí, thời điểm mùi hoa nồng nhất, khoảng cách từ cây đến nhà và mức độ ảnh hưởng thực tế. Những thông tin này giúp cơ quan chức năng lựa chọn biện pháp phù hợp với từng khu vực, thay vì chỉ dựa vào ý kiến yêu hay không thích hoa sữa.

Giữ gìn một nét đặc trưng của thành phố không có nghĩa là giữ nguyên mọi cách trồng cây trước đây. Điều quan trọng là tìm được sự hài hòa: Người đi qua vẫn cảm nhận được hương thu, còn người sống bên hàng cây vẫn có thể thoải mái mở cửa nhà mình.