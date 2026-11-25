Doanh nghiệp tự bỏ kinh phí nghiên cứu mô hình

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố về đề xuất nghiên cứu mô hình xe buýt điện chuyên phục vụ học sinh trên địa bàn, trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp và ý kiến tham gia của các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo, ngày 2/11/2026, Sở Xây dựng chủ trì buổi làm việc với Sở Tài chính và Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM về đề xuất nghiên cứu mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo được mời tham dự buổi làm việc nhưng không có mặt.

Sau đó, Sở Xây dựng tiếp tục đề nghị cơ quan này tham gia ý kiến. Ngày 11/11/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản phản hồi về đề xuất trên.

Xe buýt điện được đề xuất nghiên cứu để chuyên phục vụ đưa đón học sinh tại Hà Nội, góp phần giảm phương tiện cá nhân và ùn tắc giao thông khu vực cổng trường.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố thống nhất chủ trương để GSM chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án mô hình xe buýt điện phục vụ học sinh trên địa bàn Hà Nội.

Doanh nghiệp có thể tự thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn xây dựng Đề án, đồng thời tự bố trí kinh phí nghiên cứu. Trong giai đoạn này, ngân sách thành phố không được sử dụng để chi trả cho hoạt động xây dựng Đề án.

Về định hướng tổ chức, Sở Xây dựng đề xuất nghiên cứu mô hình xe buýt điện chuyên đưa đón học sinh theo hướng chuyên nghiệp, an toàn, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu đi lại và thời gian học tập.

Các khu vực được ưu tiên nghiên cứu là nơi tập trung nhiều trường học, có nhu cầu đưa đón lớn và thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Phương án tổ chức có thể theo tuyến cố định, khu vực dân cư hoặc cụm trường học, đồng thời tính toán khả năng kết nối với mạng lưới vận tải công cộng hiện có.

Đề án cần xác định rõ đối tượng phục vụ, quy mô phương tiện, lộ trình, thời gian hoạt động, vị trí đón trả và phương án vận hành. Xe buýt phải đáp ứng các yêu cầu về sức chứa, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, do đối tượng phục vụ là học sinh, phương án tổ chức cần đặc biệt chú trọng công tác quản lý trong suốt hành trình. Trong đó, phải có quy trình kiểm soát việc đón, trả học sinh, bố trí nhân viên phụ trách trên xe và phương án xử lý các tình huống khẩn cấp.

Việc ứng dụng công nghệ để quản lý, giám sát hành trình và cung cấp thông tin đón trả cũng là yêu cầu được đặt ra nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp phụ huynh thuận tiện theo dõi quá trình di chuyển của con em.

Chưa quyết định triển khai thí điểm

Về nguồn lực thực hiện, Sở Xây dựng định hướng huy động nguồn lực doanh nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa và hạn chế sử dụng ngân sách thành phố.

Trường hợp doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ ngân sách, cần làm rõ cơ sở pháp lý, đối tượng, mức hỗ trợ, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo phân công dự kiến, Sở Xây dựng làm đầu mối, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ GSM xây dựng Đề án.

Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp khảo sát nhu cầu đưa đón học sinh, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghiên cứu phương án tổ chức và quản lý hoạt động đưa đón an toàn.

Sở Tài chính phối hợp nghiên cứu phương án huy động nguồn lực, xã hội hóa và cơ chế hỗ trợ ngân sách nếu có.

UBND các xã, phường liên quan có trách nhiệm rà soát nhu cầu đi lại của học sinh, điều kiện hạ tầng giao thông, vị trí có thể bố trí điểm đón trả; đồng thời hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Sau khi hoàn thiện, GSM gửi Đề án đến Sở Xây dựng để chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, đánh giá và tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Trên cơ sở đó, thành phố sẽ xem xét nhu cầu thực tế, sự phù hợp với quy hoạch, điều kiện hạ tầng, phương án vận hành, yêu cầu an toàn, hiệu quả kinh tế - xã hội và cơ chế tài chính trước khi quyết định phạm vi, quy mô, điều kiện triển khai thí điểm.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, việc thống nhất chủ trương nghiên cứu, xây dựng Đề án không đồng nghĩa với chấp thuận đầu tư, tổ chức vận hành, triển khai thí điểm, giao tuyến hoặc bố trí kinh phí từ ngân sách thành phố. Những nội dung này sẽ được xem xét riêng trên cơ sở Đề án cụ thể, khả năng cân đối nguồn lực và quy định pháp luật.