Hà Nội tính phương án tái định cư khi mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo UBND thành phố về kết quả làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan nhằm triển khai dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc, đoạn từ đường Tô Hiệu đến đường Hoàng Quốc Việt.

Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị TP Hà Nội nghiên cứu bố trí quỹ đất 0,9ha phục vụ mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đơn vị sau khi họp đã tiếp tục thống nhất phương án tuyến, chỉ giới đường đỏ đoạn từ đường Tô Hiệu đến đường Hoàng Quốc Việt. Đây là phương án đã được UBND thành phố thống nhất về nguyên tắc tại Văn bản số 20554/VP-ĐT ngày 3/10/2026.

Trên cơ sở đó, UBND phường Nghĩa Đô sẽ phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự án là phương án sử dụng khu đất khoảng 0,9ha phía Nam đường Nghĩa Tân, thuộc ô đất ký hiệu G1/CCĐT4, Quy hoạch phân khu đô thị H2-1.

Theo định hướng của UBND thành phố, khu đất này được nghiên cứu đầu tư quỹ nhà ở nhằm phục vụ hai mục tiêu: Tái định cư cho các hộ dân khu tập thể Viện Mác - Lê nin, dự kiến giải phóng mặt bằng để mở rộng Học viện; đồng thời phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại cho cán bộ, giảng viên của Học viện.

Đối với dự án đường Nguyễn Phong Sắc, nhu cầu tái định cư dự kiến gồm khoảng 79 căn hộ tại khu tập thể K2, K3 và khoảng 42 hộ dân dọc tuyến.

Tại cuộc họp ngày 16/10, Học viện tiếp tục đề nghị ưu tiên sử dụng khu đất phía Nam đường Nghĩa Tân để đáp ứng nhu cầu của đơn vị theo định hướng đã được UBND thành phố thống nhất.

Đánh giá về nội dung này, Sở Xây dựng cho rằng, giải phóng mặt bằng khu tập thể K2, K3 và các hộ dân dọc tuyến là điều kiện tiên quyết để triển khai dự án, đồng thời cũng là khu vực tồn tại vướng mắc kéo dài nhiều năm.

Trong khi đó, khu đất phía Nam đường Nghĩa Tân nằm liền kề phạm vi dự án, thuận lợi cho việc bố trí tái định cư tại chỗ, góp phần tạo sự đồng thuận của người dân.

Vì vậy, Sở Xây dựng đề xuất nghiên cứu phương án sử dụng khu đất theo hướng hài hòa, kết hợp nhu cầu của Học viện và nhu cầu tái định cư phục vụ dự án. Căn cứ các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được xác định, xem xét ưu tiên bố trí cho các mục tiêu của Học viện theo chỉ đạo của thành phố, đồng thời dành quỹ nhà, đất hợp lý để bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng.

Trường hợp quỹ đất không đáp ứng đủ nhu cầu, UBND phường Nghĩa Đô sẽ rà soát, đề xuất bố trí bổ sung tại các quỹ nhà, đất tái định cư khác trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh phương án tuyến và tái định cư, vấn đề thoát nước khu vực cũng được các đơn vị đặc biệt quan tâm.

Theo phản ánh của Học viện và UBND phường Nghĩa Đô, khu vực tuyến đường Nguyễn Phong Sắc thường xuyên xảy ra úng ngập cục bộ khi có mưa lớn, đặc biệt tại khu vực phía trong và phía ngoài khuôn viên Học viện.

Cụ thể, đoạn tuyến từ Tô Hiệu đến Hoàng Quốc Việt chưa được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch. Trong đó, đoạn Tô Hiệu - Nghĩa Tân thi công dở dang từ năm 2013, còn đoạn Nghĩa Tân - Hoàng Quốc Việt chưa được triển khai. Hệ thống thoát nước dọc tuyến chưa đồng bộ, khả năng tiêu thoát nước hạn chế, gây ngập úng mặt đường, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Đối với khu vực bên trong Học viện, hệ thống thoát nước được đầu tư từ lâu, hiện đã xuống cấp và chưa kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước chung. Đáng chú ý, cao độ nền khuôn viên Học viện hiện thấp hơn cao độ đường Hoàng Quốc Việt khoảng 0,8 - 1m và thấp hơn cao độ hiện trạng đường Nguyễn Phong Sắc khoảng 0,3 - 0,4m, gây khó khăn cho việc thoát nước.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất tổ chức khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng và định hướng phát triển khu vực, xác định nguyên nhân gây úng ngập để xây dựng giải pháp thoát nước đồng bộ giữa khuôn viên Học viện và hệ thống thoát nước chung.

Trường hợp chưa đủ điều kiện về số liệu, dữ liệu hoặc việc triển khai giải pháp tổng thể kéo dài thời gian thực hiện dự án, trước mắt có thể đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc tuyến Nguyễn Phong Sắc theo quy hoạch, nghiên cứu đấu chờ để kết nối với hệ thống thoát nước của Học viện khi được đầu tư.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố thống nhất hướng xử lý thoát nước khu vực và nguyên tắc định hướng sử dụng khu đất khoảng 0,9ha phía Nam đường Nghĩa Tân.

Đồng thời, giao UBND phường Nghĩa Đô khẩn trương phối hợp với các đơn vị hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến tỷ lệ 1/500, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; rà soát cụ thể nhu cầu sử dụng của Học viện và nhu cầu tái định cư của các hộ dân.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu quy hoạch tổng mặt bằng khu đất dự kiến bố trí tái định cư, xác định khả năng đáp ứng về số lượng ô đất, căn hộ, đề xuất phương án phân bổ hài hòa giữa các nhu cầu, báo cáo các sở, ngành tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định.