Hà Nội tính nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn

Bố trí hơn 361.000 tỷ đồng cho các dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã báo cáo “Đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2026, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2027”.

Theo báo cáo, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 của Hà Nội có tổng nguồn vốn 864.682 tỷ đồng, gồm 691.759 tỷ đồng ngân sách cấp thành phố và 172.923 tỷ đồng cấp xã.

Thành phố bố trí 361.244 tỷ đồng (tương đương 52% vốn cấp thành phố) cho các dự án sử dụng ngân sách Trung ương, vốn ODA và đường sắt đô thị. Hà Nội ưu tiên 7 cầu lớn qua sông Hồng, các trục giao thông hướng tâm và phấn đấu hoàn thành khoảng 100 km đường sắt đô thị, trọng tâm là tuyến số 2, số 5 và Nhổn - ga Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu báo cáo. Ảnh: Phạm Linh

Sau rà soát, cắt giảm và phân cấp, danh mục đầu tư công trung hạn cấp thành phố giảm từ 24.552 dự án xuống 2.755 dự án, gồm 696 dự án cấp thành phố và 2.059 dự án hỗ trợ cấp xã; số dự án chuyển tiếp giảm 45%.

Đến ngày 21/9, thu ngân sách Hà Nội đạt 553.751 tỷ đồng, bằng 85,2% dự toán, tăng 11%; cả năm ước đạt 817.728 tỷ đồng. Năm 2027, tổng thu dự kiến đạt 897.073 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 525.203 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 404.290 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhu cầu vốn đường sắt đô thị giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến là hơn 1 triệu tỷ đồng. Năm 2026, Hà Nội cần khoảng 183.000 tỷ đồng nhưng khả năng cân đối chỉ khoảng 30.000 tỷ đồng, do đó đề nghị Trung ương bổ sung 153.000 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cũng như lãnh đạo các sở, ngành của Hà Nội đã trao đổi làm rõ nhiều nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2026 cũng như xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng, Hà Nội cần đánh giá tác động không chỉ đối với các dự án đầu tư công, mà cả các dự án đầu tư nói chung, bởi Hà Nội đang triển khai nhiều dự án, nhu cầu giải phóng mặt bằng rất lớn...

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi phát biểu. Ảnh: Phạm Linh

Tìm nguồn lực mới cho đường sắt đô thị

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội cùng các nghị quyết, chủ trương mới đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội triển khai các nhiệm vụ phát triển. Kinh tế Thủ đô tiếp tục chuyển biến tích cực, GRDP quý I tăng 7,87%, quý II tăng 8,22%.

Về kế hoạch tài chính - ngân sách và đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho rằng, nhu cầu đầu tư hệ thống đường sắt đô thị rất lớn, trong khi khả năng cân đối từ ngân sách còn hạn chế. Vì vậy, Hà Nội đang nghiên cứu cách làm mới, tận dụng các cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực xã hội, đồng thời lựa chọn phương án triển khai hiệu quả, tiết kiệm, từng bước làm chủ công nghệ.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: Phạm Linh

Thành phố đang chuẩn bị các dự án đường sắt đô thị, cân đối nhiều nguồn lực và tiếp tục báo cáo Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương để được quan tâm, hỗ trợ. Hà Nội cũng xây dựng nhiều kịch bản tài chính, bảo đảm linh hoạt trong quá trình thực hiện.

Đối với các dự án khác, Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh phương thức thực hiện nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Thành phố rất mong Trung ương hỗ trợ về cơ chế, chính sách và nguồn lực để phát triển hạ tầng chiến lược, đặc biệt là đường sắt đô thị.

Hà Nội cần nâng tính khả thi của kế hoạch đầu tư công

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng ghi nhận nỗ lực của Hà Nội trong điều hành thu, chi ngân sách, đầu tư công năm 2026 và xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách, đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội đánh giá kỹ chất lượng, tính bền vững của nguồn thu và tính xác thực của dự báo; tiếp tục rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn, tập trung vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành, tạo hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt, đồng thời xây dựng danh mục ưu tiên và dự phòng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. Ảnh: Phạm Linh

Với các dự án lớn, nhất là đường sắt đô thị, giao thông và hạ tầng chiến lược, cần bảo đảm mức độ sẵn sàng về giải phóng mặt bằng, thủ tục và nguồn vốn trước khi bố trí vốn, tránh dự án khởi công nhưng thiếu vốn, kéo dài tiến độ. Thành phố cũng cần xây dựng nhiều kịch bản tài chính, gắn quyết định đầu tư với khả năng cân đối vốn, vay và giới hạn an toàn tài chính.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội nâng cao năng lực cấp xã sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời đánh giá thực chất hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Thủ đô, làm rõ cơ chế phát huy hiệu quả, cơ chế còn vướng mắc để có cơ sở hoàn thiện chính sách./.