Hà Nội tính lại giá trông giữ xe: Siết minh bạch doanh thu lòng đường, hè phố

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, giá dịch vụ trông giữ phương tiện sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được xây dựng theo phạm vi các tuyến đường và quy mô phương tiện. Chính sách áp dụng đối với các điểm trông giữ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.

Đối với ô tô, Hà Nội chia địa bàn thành các nhóm khu vực theo các tuyến đường Vành đai I, II, III và IV, đồng thời xác định riêng một số tuyến phố cần hạn chế thuộc khu vực đô thị lõi. Cách phân vùng này tạo cơ sở áp dụng mức giá khác nhau tùy theo vị trí khai thác điểm đỗ.

Hà Nội tính lại giá khai thác lòng đường, hè phố để trông giữ xe.

Tại các tuyến phố cần hạn chế trong khu vực đô thị lõi, gồm Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn và Quán Sứ, giá trông giữ ô tô được quy định ở mức 50.000 đồng/lượt/60 phút đối với xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn. Mức thu với nhóm xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 đến 7 tấn là 60.000 đồng/lượt/60 phút.

Tại các tuyến đường, phố còn lại trong phạm vi Vành đai I và trên đường Vành đai I, mức giá dao động từ 45.000 đến 70.000 đồng/lượt/60 phút tùy loại phương tiện. Trong đó, xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn chịu mức 45.000 đồng/lượt; xe từ 40 chỗ ngồi trở lên có mức thu 70.000 đồng/lượt/60 phút.

Ra ngoài khu vực Vành đai I, giá trông giữ ô tô giảm dần theo phạm vi địa lý. Tại khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II, mức thu từ 35.000 đến 40.000 đồng/lượt/60 phút. Khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III áp dụng mức 25.000-30.000 đồng/lượt. Đối với khu vực từ Vành đai III đến Vành đai IV và các khu vực còn lại, giá trông giữ dao động từ 20.000 đến 34.000 đồng/lượt/60 phút.

Ngoài hình thức tính phí theo lượt, khung giá còn quy định mức thu theo tháng đối với xe hợp đồng, phân thành các gói trông giữ ban ngày, ngày đêm và ban đêm. Tùy khu vực và loại phương tiện, giá trông giữ theo tháng được điều chỉnh tương ứng, tạo thêm phương án khai thác đối với các điểm đỗ phục vụ nhu cầu thường xuyên.

Với xe máy và xe đạp, mức thu cũng được phân biệt giữa khu vực đô thị lõi và các tuyến đường, phố còn lại. Tại những tuyến phố cần hạn chế thuộc khu vực đô thị lõi, giá trông giữ được quy định ở mức 10.000 đồng/lượt ban ngày, 15.000 đồng/lượt ban đêm và 25.000 đồng/lượt nếu sử dụng cả ngày lẫn đêm. Mức vé tháng là 250.000 đồng.

Với quy định mới, mức giá trông giữ ô tô theo hợp đồng ngày đêm cao nhất tại một số tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi Hà Nội là 7,5 triệu đồng/xe/tháng, áp dụng với xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 đến 7 tấn.

Đối với các tuyến đường, phố còn lại, mức thu lần lượt là 10.000 đồng/lượt ban ngày, 15.000 đồng/lượt ban đêm, 25.000 đồng/lượt ngày và đêm; vé tháng ở mức 200.000 đồng.

Việc ban hành khung giá mới không chỉ liên quan trực tiếp đến chi phí trông giữ phương tiện của người dân mà còn đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác lòng đường, hè phố. Đây là nguồn lực hạ tầng đô thị có giới hạn, đặc biệt tại khu vực trung tâm Hà Nội, nơi nhu cầu đỗ xe lớn trong khi quỹ đất dành cho giao thông tĩnh còn nhiều áp lực.

Theo quyết định, các đơn vị tổ chức trông giữ phương tiện có trách nhiệm áp dụng đúng mức giá, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về số lượng phương tiện, tỷ lệ lấp đầy tại các điểm trông giữ và việc kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế theo sản lượng, doanh thu khai thác.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát những khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình triển khai. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng tổng hợp, đề xuất UBND thành phố xem xét điều chỉnh giá theo thẩm quyền khi cần thiết.

Về góc độ quản lý đô thị, hiệu quả của khung giá không chỉ nằm ở việc xác định mức thu mà còn phụ thuộc vào khả năng kiểm soát hoạt động trông giữ thực tế. Việc công khai giá, giám sát doanh thu, kiểm tra phạm vi sử dụng lòng đường, hè phố và xử lý tình trạng thu vượt quy định sẽ là những yếu tố quan trọng để bảo đảm quyền lợi người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông đô thị.