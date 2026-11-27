Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy UBND Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu trình bày các tờ trình về dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công và phương án huy động nguồn lực phát triển hệ thống đường sắt đô thị. Một trong những nội dung đáng chú ý là Tờ trình về chủ trương phát hành trái phiếu dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội năm 2027.

Phương án huy động tối đa 121.700 tỷ đồng trái phiếu theo 3 đợt

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho 5 tuyến đường sắt đô thị trong năm 2027, gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14, dự kiến là 184.100 tỷ đồng. Sau khi cân đối nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố, số vốn cần huy động thêm là 121.700 tỷ đồng (tương đương khoảng 4,7 tỷ USD). Theo đó, Hà Nội dự kiến phát hành tối đa 121.700 tỷ đồng trái phiếu để đáp ứng phần vốn này.

Phương án phát hành nằm trong tổng mức vay và bội chi ngân sách địa phương năm 2027 được Quốc hội phê duyệt, đồng thời phù hợp với kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch vay và trả nợ 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự toán ngân sách năm 2027 của thành phố.

Về cơ cấu, trái phiếu dự kiến có các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm, được phát hành thành 3 đợt thông qua hai phương thức là đấu thầu hoặc bảo lãnh phát hành. UBND thành phố sẽ quyết định lãi suất từng đợt trên cơ sở khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định.

Ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết, sau khi được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và HĐND thành phố thông qua chủ trương, UBND thành phố sẽ xây dựng đề án phát hành cụ thể cho từng đợt. Trong đó, thành phố xác định thời điểm, khối lượng huy động, kỳ hạn, phương thức và lãi suất phù hợp với khả năng trả nợ, bảo đảm tiết kiệm và bám sát diễn biến thị trường. Đề án sau đó sẽ được báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và trình HĐND thành phố xem xét.

Hà Nội tính huy động 121.700 tỷ đồng trái phiếu rót vốn cho 5 dự án metro do liên danh Vinhomes làm tổng thầu

Liên danh Vinhomes - SGC đảm nhận tổng thầu 5 tuyến metro dài khoảng 253,5 km

Liên quan đến 5 tuyến đường sắt đô thị nói trên, trước đó vào ngày 15/10/2026, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội đã ký kết hợp đồng với liên danh CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) và CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC để triển khai các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14 theo hình thức chìa khóa trao tay.

Theo thông tin công bố, giá chỉ định thầu do liên danh Vinhomes - SGC đảm nhận lên tới 873.224 tỷ đồng (khoảng 33,8 tỷ USD).

Với vai trò tổng thầu, liên danh chịu trách nhiệm triển khai toàn bộ các công việc từ thiết kế, cung ứng thiết bị, thi công, lắp đặt đến chạy thử và bàn giao công trình hoàn chỉnh cho thành phố. Đáng chú ý, liên danh đã lên kế hoạch huy động hơn 100 dây chuyền thiết bị đào hầm TBM và trên 50 dây chuyền thiết bị thi công tường vây nhằm phục vụ triển khai đồng loạt các dự án.

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng đã ký hợp đồng với tập đoàn Alstom để cung cấp 200 đoàn tàu Metropolis cho 5 tuyến metro. Theo kế hoạch, hệ thống 5 tuyến đường sắt đô thị có tổng chiều dài quy hoạch khoảng 253,5 km, hướng tới mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành trước ngày 31/12/2030.