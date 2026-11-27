Đây là một trong những định hướng được ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội, đưa ra tại hội nghị đối thoại nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), diễn ra chiều 27/11 do Sở Tài chính TP Hà Nội chủ trì.

Theo ông Lê Trung Hiếu, kinh tế Hà Nội trong 10 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 652.200 tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán cả năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về tiến độ giải ngân đầu tư công, với giá trị giải ngân đạt 118.200 tỷ đồng. Đây được kỳ vọng là động lực thu hút thêm nguồn vốn đầu tư tư nhân và FDI vào phát triển hạ tầng, đô thị của Thủ đô.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội

Bên cạnh những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, ông Lê Trung Hiếu cho biết khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hà Nội vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng mở rộng thị trường.

Đặc biệt, khả năng liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau, giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với các tập đoàn lớn, cũng như giữa khu vực kinh tế trong nước với khu vực FDI vẫn còn hạn chế.

“Thu hút đầu tư nước ngoài là cần thiết, nhưng điều quan trọng không kém là làm thế nào để doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng của các nhà đầu tư nước ngoài, tiếp nhận tri thức, công nghệ, phương thức quản trị tiên tiến, từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Hiếu đặt vấn đề.

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm trong giai đoạn 2026-2030, từ 11% trở lên trong giai đoạn 2031-2035 và quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035.

Những mục tiêu này đòi hỏi thành phố phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Theo đại diện Sở Tài chính, công tác hỗ trợ doanh nghiệp không nên chỉ dừng lại ở việc tháo gỡ khó khăn trước mắt mà cần hướng tới xây dựng năng lực phát triển lâu dài, giúp doanh nghiệp từng bước vượt qua những giới hạn về quy mô, công nghệ và thị trường.

Các chuyên gia trao đổi nhận diện cơ hội, thách thức trong liên kết SMEs với doanh nghiệp lớn và đề xuất giải pháp khắc phục rào cản, thúc đẩy liên kết.

Thông tin về định hướng trong thời gian tới, ông Lê Trung Hiếu cho biết Sở Tài chính sẽ tham mưu thành phố triển khai một số giải pháp đột phá, trong đó trọng tâm là thay đổi phương thức thu hút FDI và kết nối doanh nghiệp.

Cụ thể, thay đổi cách thức thu hút đầu tư FDI. Khi làm việc với nhà đầu tư FDI, bên cạnh các chỉ tiêu về vốn, đất đai, việc làm, Hà Nội sẽ yêu cầu rõ họ dự định mua sản phẩm, dịch vụ gì tại Việt Nam và điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị. Các thông tin này sẽ được công khai minh bạch trên website của Sở Tài chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó là giải pháp thay đổi phương thức kết nối. TP sẽ làm việc trước với FDI để chốt nhu cầu mua hàng, sau đó lọc đúng các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng đáp ứng để kết nối trực tiếp theo từng nhóm ngành nghề cụ thể.

Thành phố cũng hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật. Đối với các doanh nghiệp đạt yêu cầu nhưng còn thiếu chứng nhận chất lượng hoặc thủ tục kỹ thuật ngắn hạn, thành phố sẽ hỗ trợ giải quyết nhanh để doanh nghiệp kịp hoàn thiện hồ sơ cung ứng cho FDI.

Sở Tài chính sẽ tham mưu Hà Nội phát huy nguồn lực chuyên gia và trường, viện, để các nhà khoa học giải bài toán công nghệ do FDI đặt ra, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tổ chức sản xuất.

Thành phố cũng tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, nghiên cứu áp dụng các công cụ bảo lãnh tín dụng, kết nối ngân hàng cấp vốn dựa trên đơn hàng dự kiến, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận Quỹ Đổi mới sáng tạo, Quỹ Đầu tư mạo hiểm của thành phố để cấp vốn cho các ý tưởng, sản phẩm công nghệ sáng tạo.

Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, cho biết trong năm 2027, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội có nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Ông đề nghị các doanh nghiệp chủ động tiếp cận những chương trình này để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại hội nghị, đại diện Sở Tài chính TP Hà Nội cam kết tiếp tục đồng hành, làm cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng liên kết và phát triển.