Hà Nội tính chuyển xe khách về bến Yên Sở, lo ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam

Hà Nội đề xuất điều chuyển một phần tuyến xe khách về bến Yên Sở

Sau khi bến xe Yên Sở được đưa vào khai thác, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố phối hợp thông báo, các đơn vị vận tải hành khách tuyến cố định nghiên cứu, đăng ký điều chuyển một phần tuyến đang khai thác tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm về bến xe Yên Sở.

Các địa phương được đề nghị phối hợp gồm Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ và An Giang.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chuyển nhằm tạo điều kiện để bến xe Yên Sở hoạt động ổn định, lâu dài, đồng thời góp phần giảm tải cho tuyến Quốc lộ 1A - khu vực đang tập trung triển khai dự án trọng điểm của thành phố.

Hình ảnh Bến xe Yên Sở.

Sở Xây dựng khuyến khích các doanh nghiệp vận tải chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh và gửi đăng ký về Sở Xây dựng Hà Nội cùng cơ quan quản lý tại địa phương.

Đáng chú ý, trong tháng 11, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổ chức nghiên cứu, xây dựng phương án điều chỉnh lộ trình các tuyến vận tải hành khách cố định, bảo đảm khai thác hiệu quả các bến xe và phù hợp với điều kiện giao thông thực tế.

Thông tin này thu hút sự quan tâm của người dân và doanh nghiệp vận tải, bởi việc thay đổi điểm xuất phát, trả khách có thể tác động trực tiếp đến thói quen đi lại, thời gian và chi phí của hành khách.

Trong khi mục tiêu giảm tải cho Quốc lộ 1A được đặt ra, vấn đề khiến nhiều người băn khoăn là năng lực tiếp nhận phương tiện của hệ thống đường giao thông xung quanh bến xe Yên Sở. Đặc biệt, tuyến đường song hành Vành đai 3, đoạn từ khu vực Yên Sở đến cầu Thanh Trì và chiều ngược lại về nút giao Pháp Vân vốn có lưu lượng phương tiện lớn.

Lo thêm áp lực cho các nút giao Pháp Vân, Tam Trinh

Đại diện nhà xe Đông Lý, đơn vị khai thác khoảng 15 chuyến mỗi ngày trên tuyến Giáp Bát - Thanh Hóa cho rằng, cần đánh giá kỹ hiệu quả điều chuyển, nhất là khả năng kết nối giao thông tại Yên Sở.

Theo doanh nghiệp này, lượng xe tại bến Giáp Bát có thời điểm khoảng 1.800 lượt, nay đã giảm xuống còn hơn 700 lượt. Vì vậy, cơ quan chức năng cần xác định đúng nguyên nhân ùn tắc trên đường Giải Phóng trước khi chuyển tuyến.

Khu vực Yên Sở, đường Đỗ Mười và các tuyến kết nối Vành đai 3 thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Nếu chuyển tuyến về đây, xe khách có thể phải đi vòng qua nút giao Tam Trinh để ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, làm tăng thời gian và quãng đường di chuyển.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, từ Giáp Bát, xe đi theo hướng Pháp Vân ra cao tốc chỉ mất khoảng 9-15 phút trong điều kiện bình thường. Trong khi đó, khu vực Yên Sở có mật độ lớn xe tải, xe container và phương tiện cá nhân nên việc bổ sung xe khách cần được tính toán cùng phương án phân luồng giao thông đồng bộ.

Ông Phan Thanh Uy - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng: "Hà Nội cần xem xét kỹ lưỡng và tính toán các số liệu cụ thể về lượt phương tiện thường xuyên lưu thông hàng ngày qua tuyến đường song hành Vành đai 3 tại đoạn khu vực bến xe Yên Sở để tổ chức giao thông cho hợp lý".

Theo ông Uy, việc điều chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định đang hoạt động tại Giáp Bát và Nước Ngầm tác động rất lớn tới xã hội, hoạt động giao thông vận tải.

"Hiện nay, các tuyến vận tải hành khách cố định đi và đến bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm đang khai thác ổn định. Tại đây, các tuyến xe buýt vận tải công cộng cũng đã được kết nối tới nội đô, do đó, việc điều chuyển sẽ tạo ra xáo trộn và gây áp lực giao thông tới các tuyến đường cửa ngõ phía Nam TP Hà Nội", ông Uy cho hay.

Cũng theo ông Uy, đến nay, hành khách đã quen với lộ trình di chuyển hiện tại, vì vậy, việc phải di chuyển từ nội đô ra bến xe Yên Sở sẽ làm phát sinh thêm chi phí, thời gian đi lại của hành khách.

Ông Uy cũng cho biết, bài học quốc tế đã có nhiều nước đưa bến xe ra ngoài nội đô khiến cho giao thông trở nên lộn xộn. Một số nước như Singapore họ đều đưa nhà ga đường sắt và bến xe vào nội đô.

Tại Việt Nam cũng đã có bài học như tại TP Hồ Chí Minh, bến xe Miền Đông mới dù được đầu tư hiện đại, rộng rãi và kết nối với đường sắt đô thị nhưng lượng khách đến bến vẫn chưa đạt kỳ vọng, trong khi bến xe Miền Đông cũ vẫn được nhiều người lựa chọn.

Có thể thấy rằng, việc đưa bến xe mới vào khai thác cần đi cùng phương án tổ chức giao thông đồng bộ, bảo đảm thuận tiện cho hành khách và doanh nghiệp. Nếu không được tính toán kỹ, chủ trương giảm tải cho một tuyến đường có thể vô tình tạo thêm áp lực cho những nút giao vốn đã thường xuyên quá tải ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.